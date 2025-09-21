ESCUCHÁ RN RADIO
El Banco Nación sorprende a sus empleados con un bono por su aniversario: ¿cuánto recibirán?

La gratificación se pagará el 3 de octubre y fue confirmada por la Comisión Gremial Interna, generando sorpresa en redes sociales.

Redacción

Por Redacción

Los trabajadores del Banco Nación Argentina (BNA) recibirán un bono extraordinario de $1.230.000 con motivo del 134° aniversario de la institución. El pago se realizará el próximo 3 de octubre, según confirmó la Comisión Gremial Interna.

La noticia generó sorpresa y comentarios en las redes sociales, dado que llega mientras el Ejecutivo promueve medidas de austeridad. Según fuentes gremiales, se trata de una «conquista histórica» para los empleados, que valoran este gesto como un reconocimiento a su «destacado compromiso y vocación de servicio».

Detalles del bono del Banco Nación:

  • Monto: $1.230.000
  • Concepto: Gratificación por el 134° aniversario del Banco Nación
  • Fecha de pago: 3 de octubre
  • Beneficiarios: Todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad

La Comisión Gremial Interna «Construir Unidad» de la seccional Buenos Aires destacó que el Directorio del Banco Nación respondió «favorablemente» al pedido de actualizar el importe de la gratificación, permitiendo que los empleados perciban esta suma excepcional.

Con información de Noticias Argentinas


Temas

Banco Nación

