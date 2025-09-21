Previaje 2026 regresa con «patacones»: cómo funcionará la cuasimoneda para turismo interno

El Gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja anunció la reedición de su cuasimoneda provincial, conocida como «El Chacho», para implementar dos programas destinados a reactivar el turismo local y dinamizar la economía: «Impulso Turístico 50/50» y «Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos«. Esta medida se produce tras el recorte de fondos del Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 y en un contexto de fuerte enfrentamiento con la administración de Javier Milei.

El gobernador Quintela sostuvo que el sector turístico provincial atraviesa una situación compleja: «La gente con recursos se va al exterior, se llevan los dólares de la Argentina. El turismo interno, al no estar incentivado, está en desventaja y no puede mantenerse, y están fundidos».

En este marco, la reactivación de «El Chacho» funcionará como un incentivo para los consumidores locales, permitiendo acceder a beneficios y descuentos en actividades y alojamientos dentro de la provincia.

Según explicaron desde el Gobierno riojano, se trata de una reedición de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), adaptada a las necesidades del sector turístico.

La Chaya vuelve a La Rioja

Durante la presentación de los programas, Quintela también anunció el regreso de La Chaya, la tradicional fiesta popular de la provincia, defendiendo la política de estímulo a los espectáculos públicos: «Nos critican y dicen que regalamos la plata, pero aplicamos políticas para estimular a la sociedad que tiene todo el derecho del mundo de gozar los espectáculos públicos», aseguró el mandatario.

Con información de Noticias Argentinas