El barrio de Bariloche que no fue visitado por los censistas

Cristina Neculman, referente del barrio Matadero, aseguró que ninguna de las 23 familias que residen en ese sector, al este de Bariloche, fueron censadas el pasado miércoles.

«Como somos pocos, fue sencillo saber. Esperamos en las viviendas, pero nadie pasó. Ya por la tarde del miércoles, cuando empezamos a preguntarnos si el censista había pasado, nos dimos cuenta que no habían censado a nadie«, dijo Neculman.

La mujer dijo que completó la planilla digital, pero reconoció que muchos otros vecinos no cuentan con servicio de internet.

Comentó que una de las vecinas vio a un censista a muy pocos metros del barrio, pero finalmente, nadie concurrió a las 23 casas. «No es menor porque se paró un país. Hay gente que trabaja en blanco, pero muchos otros que no que no pudieron trabajar», señaló.

El barrio nació 40 años atrás, durante la intendencia de María del Rosario Severino de Costa. Neculman dijo que las primeras siete familias «llegaban del campo para trabajar en el Matadero Municipal. Sus hijos fueron creciendo y se quedaron en el barrio«.

Recién en 2018, las 23 familias llegaron a tener los títulos de los terrenos. «La conformación de este barrio fue una lucha histórica. Hoy, tenemos agua, luz y servicios como internet. Ya pagamos la obra de gas y nos falta muy poco para concretar esto», señaló Neculman.