El calor afloja en el Alto Valle, pero se mantiene en los 30°C: ¿qué pasa este viernes con las fuertes ráfagas de viento?

El año 2026 comenzó registrando un leve descenso térmico en la región del Alto Valle durante la noche del 1 de enero, debido a esto la mañana comenzó más fresca. Si bien aflojó el calor intenso, el pronóstico adelantó que la temperatura se elevará durante el día, además anticipó nuevas ráfagas de viento.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según los datos brindados por el pronóstico, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante las próximas horas. En cuanto a los registros térmicos, se prevé una temperatura máxima de 31°C, consolidando una tarde calurosa pero mucho más leve de las marcas registradas días anteriores. Por su parte, la temperatura mínima se ubicó en los 12°C, brindando un inicio de jornada fresco.

El factor determinante de la jornada será el comportamiento del viento. Se estiman velocidades constantes que oscilarán entre los 16 y 48 km/h.

Sin embargo, la atención debe centrarse en la fuerza de las corrientes de aire ya que según lo anunciado, se esperan ráfagas que alcanzarán entre 27 y 69 km/h.

De acuerdo al pronóstico detallado, la franja horaria más complicada para el Alto Valle será la noche. Durante este período, se sentirá con mayor rigor la intensidad de las ráfagas.

Para el resto de las provincias de Neuquén y Río Negro, las condiciones seguirán una tendencia similar, con estabilidad atmosférica pero con la presencia de viento como factor común en los valles y la meseta.