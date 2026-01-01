Verano pet-friendly: cómo cuidar a tus mascotas del calor extremo

Ante las altas temperaturas que llegaron con el verano, el cuidado de perros y gatos ante el calor; es un tema que debe estar en agenda y es parte de la tenencia responsable de mascotas.

En primer lugar, es importante destacar que los animales no regulan la temperatura de la misma manera que los humanos. Los perros dependen principalmente del jadeo y los gatos de mecanismos de enfriamiento menos visibles como el acicalamiento. Esto los vuelve especialmente vulnerables cuando las temperaturas superan los 35 grados.

En la Patagonia, se vive con estas máximas y algunas provincias mantienen en estado de alerta a los organismos de salud animal, que señalan el golpe de calor como una emergencia crítica durante el verano, capaz de desencadenar daños irreversibles a los peludos más queridos de la casa.

Foto: ilustrativa.

De 2020 a 2024, más de 13.000 mascotas han sido afectadas por deshidratación o golpes de calor, a nivel internacional. Si bien las cifras provienen de registros de clínicas particulares -no representan a la población mundial- marcan una tendencia: los problemas relacionados con calor y deshidratación en mascotas aumentan.

El calor extremo exige atención, pero con información adecuada y hábitos conscientes; el bienestar de los animales puede mantenerse a salvo incluso en los días más infernales.

Golpes de calor en mascotas: pautas de alarma

Un estudio realizado por la Universidad de Nottingham Trent y el Royal Veterinary College señala que, cuando se producen cuadros graves, más de la mitad de las mascotas no sobrevive si no se les brinda una intervención inmediata.

En este sentido, reconocer los primeros signos de alerta puede marcar la diferencia entre un episodio leve y una emergencia. Los síntomas que suelen presentarse en la hipertermia animal son: jadeo excesivo, letargo, mucosas enrojecidas, temblores, vómitos, desorientación.

Con cuidados responsables, es posible que, tanto perros como gatos, disfruten plenamente de la temporada y que sus familiares aprendan a acompañarlos.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor en mascotas

Para reducir los riesgos asociados al calor extremo, los especialistas aconsejan adaptar la rutina diaria de las mascotas a este período del año. Entre las recomendaciones se destacan:

Garantizar acceso constante a agua fresca y sombra.

Evitar la exposición directa al sol.

Planificar paseos en las primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las temperaturas son más bajas.

Foto: ilustrativa.

La dieta juega un rol importante. Una nutrición equilibrada con ingredientes de calidad no solo brinda los nutrientes esenciales para la salud en general, sino que también colabora a evitar que el cuerpo genere calor extra durante la digestión.

Sostener un peso corporal saludable durante todo el año ayuda, ya que los animales con sobrepeso presentan un riesgo mayor de sufrir estrés térmico debido a que su capacidad de disipar calor está más limitada.

Nunca dejar a una mascota encerrada en un auto, ya que la temperatura interna puede escalar rápidamente y volverse letal.

Identificar estas señales a tiempo y llevar al animal a un espacio fresco, humedecerlo con agua templada y consultar a un veterinario son medidas imprescindibles.

*Con información de Agroindustrias Baires S.A.