El calor vuelve con fuerza al Alto Valle: viernes con máximas de 35°C, ráfagas intensas y ¿lluvia?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 20 de febrero de 2026. Mirá el detalle del clima.
Después de varios días de clima cálido, el calor vuelve con fuerza al Alto Valle para iniciar el fin de semana. Este 20 de febrero, en la región valletana se espera un combo que combinará calor intenso, viento con ráfagas intensas y posibilidad de lluvia.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Según el pronóstico, este viernes será otra jornada ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día contará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.
Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 13°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.
Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la mañana con ráfagas de hasta 50 km/h. Además en la zona de la Confluencia (Neuquén) se alertó la posibilidad de precipitaciones.
El detalle del clima en Neuquén
- Temperaturas: Máxima de 33°C y mínima de 11°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 22°C y vientos de 13 a 22 km/h.
- Tarde: Temperatura de 33°C con vientos del norte (23-31 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h.
- Noche: Cielo nublado con 28°C, vientos del este de 13 a 22 km/h y ráfagas 25 km/h.
- Precipitaciones: las posibilidades son de 10 a 40%. Las primeras lluvias podrían aparecer en la noche
El detalle del clima en Roca
- Temperaturas: Máxima de 35°C y mínima de 12°C.
- Mañana: cielo despejado con 23°C y vientos del norte de 13 a 22 km/h.
- Tarde: Temperatura de 35°C con vientos del norte (23-31 km/h) y ráfagas de 50 km/h.
- Noche: Se mantendrá en 28°C con vientos del sureste y ráfagas de hasta 29 km/h.
