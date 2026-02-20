Fiesta de la Manzana 2026: Roca enciende motores para empezar a celebrar a lo grande

La cuenta regresiva está en marcha. Una propuesta multitudinaria que atrae a locales, turistas y vecinos, está por comenzar. Con clima prometedor y expectativas a flor de piel, a las 18 de este viernes quedarán oficialmente habilitados los ingresos para ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en Roca este 20, 21 y 22 de febrero.

En la antesala de la fiesta,la intendenta María Emilia Soria se mostró relajada y contenta en la previa a la inauguración. Para chicos y grandes, la alegría es semejante a la de cuatro mujeres que se sacaron una selfie el jueves en el municipio, luego de sacar accesos preferenciales para ver a Emanero.

Gran cantidad de trabajadores municipales ultiman detalles en el predio ferial y no solo ellos, sino emprendedores, gastronómicos y personal de empresas privadas trabajaron para equipar sus espacios y rincones de atención al público durante tres días.

Foto: Alejandro Carnevale.

El gigantesco escenario donde tocará Lali Espósito, Emanero, Neo Pistea y Damas Gratis, entre otros artistas nacionales y regionales de renombre; ya se luce desde la Ruta Nacional 22. La estructura de grandes dimensiones está rodeada de espacios parquizados y renovados, con cambios de ubicación respecto de la edición pasada.

En una entrevista exclusiva con RÍO NEGRO RADIO, Soria hizo hincapié en el carácter de una fiesta que es identidad y tradición valletana, pero que año a año renueva su público con la llegada de nuevas generaciones.

“Es una fiesta familiar, una fiesta que hacemos con muchísimo esfuerzo. Esto no es un show musical, un concierto solamente”, comentó Soria. Con el sol aún arriba, las familias podrán ingresar y probar un jugo de manzana local o una sidra refrescante, pasear por los artesanos o degustar algún plato parrillero hasta que el show más esperado arranque.

Los protagonistas de la Fiesta de la Manzana no solo son los artistas que suben a escena, sino los 200 artesanos, 80 emprendedores gastronómicos, 25 emprendimientos regionales y los 3.000 trabajadores que hicieron que el predio esté listo para disfrutar de manera segura.

“Las 1.000 plazas hoteleras están completas”, comentó la intendenta. El dato llega para completar un febrero intenso de movimiento turístico luego de un feriado largo de carnaval que también atrajo a muchos visitantes a la ciudad que se inscriben para visitar bodegas, hacer caminatas al atardecer, trekking nocturno o flotadas por el río.

Foto: gentileza Municipio de Roca.

Tres días de fiesta prometen un impacto económico significativo local y regional para todos los rubros. “El derrame económico para nosotros es importantísimo”, admitió la intendenta.

Fiesta de la Manzana 2026: una identidad que perdura

Para Soria, el espíritu productivo y frutícola pujante marcó a la ciudad para siempre y eso hoy sigue en pie. La fiesta nunca perdió el eje: desde los bins con manzanas, los concursos y propuestas ligadas a la producción frutícola, la FNM no quiere relegar su sello manzanero. Por eso, empresas frutícolas grandes y pequeñas respaldan el evento.

“La identidad de la fruticultura sigue siendo el motor del Alto Valle. Bienvenidos los hidrocarburos, los proyectos energéticos para la provincia de Río Negro. No perdamos de vista que hoy la fruticultura sigue siendo el motor que más puestos de trabajo genera”, aseguró la intendenta.

Foto: Juan Thomes.

La joya de la fiesta es el escenario mayor que congrega a amplias masas, pero el predio estará rodeado de propuestas en simultáneo: el Espacio Institucional con un escenario de la producción, una mini chacra, mini empaque de fruta y el espacio infantil. “El Concurso de Embaladores tuvo una inscripción récord este año de la cantidad de trabajadores de este rubro”, agregó Soria.

Además, siempre estalla de público y celebración la globa regional. “La fiesta dentro de la fiesta”, dijo Emilia Soria, quien recordó que la Dirección de Cultura recibió más de 300 propuestas de artistas de la norpatagonia.

“Es una fiesta popular, una fiesta familiar, pet friendly”, dijo entre risas la mandataria quien reforzó el carácter gratuito y “popular”: “Habrá puestos de hidratación. La familia si puede consume, sino se puede llevar su botella de agua (de plástico) y recarga”, apuntó. Además, colectivos gratis y acceso a los shows sin obligación de pagar entrada.

Esta edición de la FNM, llega antes del inicio de clases y del año álgido para muchos trabajadores. “Tenemos muchas ganas de que venga la familia a disfrutar”, cerró Soria.

La fiesta se podrá seguir a través del streaming, la transmisión en vivo de Diario RÍO NEGRO con muchas sorpresas desde el stand en el predio.

Fiesta de la Manzana 2026: operativo de seguridad inédito

Detrás de escena, la ciudad se prepara para otro gran movimiento ante la llegada de tantas personas: un operativo policial y de seguridad, con cientos de efectivos desplegados, cámaras de monitoreo y controles estrictos en cada acceso al predio.

Desde la Policía de Río Negro ya trabajan dentro del predio ferial para garantizar que el evento masivo se desarrolle sin incidentes. El jefe de la Unidad Regional II, José González, confirmó que se trata de un operativo especial que incluye tareas preventivas, control de accesos y asistencia a personas extraviadas.

“Ya estamos organizando el procedimiento para un nuevo evento de esta fiesta nacional”, explicó González, mientras supervisaba la instalación del dispositivo de seguridad. Según detalló, para las tres jornadas se afectarán cerca de 250 efectivos, distribuidos en distintos sectores estratégicos.

La gran apuesta de esta edición será la puesta en funcionamiento, por primera vez en la Fiesta de la Manzana, del centro operativo móvil recientemente adquirido por la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad y Justicia. González lo definió como “un sistema nuevo” que permitirá monitorear el predio en tiempo real.

El director del 911, Juan Pablo Ibáñez, explicó que el centro móvil contará con personal de monitoreo activo durante todas las horas que dure el evento. “El centro operativo móvil va a tener personal trabajando durante los tres días”, señaló.

Para este operativo se instalarán alrededor de 21 cámaras entre fijas y domos, cubriendo los puntos más sensibles del predio. Además, se analiza incorporar tecnología LPR, un sistema de reconocimiento de patentes, lo que podría ampliar aún más el control en el entorno.

El stand de RÍO NEGRO, parada obligada en la Fiesta de la Manzana 2026

Desde una tapa del diario para sacarse fotos, un confortable espacio de descanso hasta un divertido juego para embocar la pelota y ganar premios; Diario RÍO NEGRO dirá presente en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 con stand propio ubicado en uno de los accesos al predio.

Luego de un exitoso paso por la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, la experiencia se repite con propuestas para compartir en familia, actividades interactivas, juegos para infancias y sorteos durante los tres días.

En el marco del sorteo por el 114° aniversario del diario, quienes se acerquen podrán comprar la edición impresa del día, completar los cupones y depositarlos en las urnas para participar por dos Toyota Yaris 0 km.

Además, el domingo por la noche se realizará el gran sorteo de la pileta instalada de Vital Servicios, uno de los premios más esperados por lectores y suscriptores.

Para quienes estén lejos o imposibilitados de asistir, podrán vivir el minuto a minuto a través de Río Negro Radio. Se transmitirá en vivo vía streaming desde el stand con una cobertura especial que comenzará a las 19 en cada jornada y mostrará todo el color de la fiesta en tiempo real.

Será una manera distinta de vivir cada momento para quienes no puedan llegar. Para conectarse, solo hay que ingresar al link disponible en www.rionegro.com.ar.

Fiesta de la Manzana 2026: grilla de artistas para la primera noche

La grilla de artistas y eventos para hoy viernes 20 de febrero en el escenario mayor “Carlos Soria” inicia a las 20:30 con Kala Rivero (trap) sigue con la premiación Tria Cross de la Manzana, luego será el turno de la Premiación del Concurso de Ideas de Emprendedoras.

Más tarde, continúa la música en el escenario con la banda regional de rock, La Estafa Dub, a las 21.30; para abrir paso luego a los nacionales Neo Pistea a las 23 y Ysy A que cerrarán la noche a la 00:30.

En el escenario regional “Nuestros Artistas” en la globa cerca del parque de diversiones, tocarán músicos de la región. Los shows comienzan a partir de las 20:30 con Latido de mujeres (Danza Folklórica) a las 21, Alter Ego (Rock) a las 21.50 Terrafonía (Folklore Solista), 22.35 La Sacha Sonkoy (Guaracha), 23.30 Parranderos (Chamamé) y a las 00.30 Tu Mambo (Cuarteto).