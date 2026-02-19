Alto Valle: máxima de 30°C hoy, pero se esperan tormentas y viento para el viernes

La calma de este jueves 19 de febrero tiene fecha de vencimiento. Mientras los habitantes del Alto Valle disfrutan de una jornada impecable con una máxima de 29°C y un viento que apenas se siente, los modelos meteorológicos ya muestran el avance de una masa de aire húmedo que promete romper la estabilidad en menos de 24 horas.

La pregunta que muchos se hacen es si las lluvias arruinarán los planes del fin de semana, y la respuesta corta es que el viernes será el día clave de la transición.

El escenario para mañana viernes 20 marca un ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 32°C, generando ese ambiente «pesado» tan típico de las previas de tormenta. Según el SMN, la probabilidad de chaparrones y actividad eléctrica oscilará entre el 10% y el 40%, concentrándose especialmente hacia el final de la tarde y la noche.

No será una lluvia generalizada, sino el desarrollo de núcleos aislados que podrían descargar con fuerza en zonas puntuales del valle y la meseta.

Viento y ráfagas: el factor que vuelve a escena

El viento, que hoy se mantiene en niveles amables, volverá a cobrar protagonismo durante la jornada del viernes:

Se esperan ráfagas constantes de entre 42 y 50 km/h. Al ser de dirección variable, es muy probable que antes de la llegada de cualquier núcleo de tormenta se produzca un levantamiento de polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad en las rutas 22 y 7.