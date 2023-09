El CEO Hernán Secreto reivindica las ventajas de Roca pensando en una potente «marca ciudad»

Tiempo atrás, alredor de dos años, Hernán Secreto – un influyente empresario que encontró en Roca su hogar- compartió con “Río Negro” una visión que bien podría tomarse como un presagio. En medio de un mundo en constante movimiento, donde las personas consideran radicarse en ciudades extranjeras, el CEO del grupo PRIMA y uno de los 10 más relevantes del país recordó la importancia de valorar lo que tenemos en el país. Para ello rescató la cita del filósofo Isaac Asimov: “Tal vez, la felicidad sea esto: no sentir que debes estar en otro lado, haciendo otra cosa, siendo alguien”.

Hernán Secreto, uno de los CEO más prestigiosos del país.

Esta idea cobra una especial significancia en un momento en que muchos argentinos se aventuran a mudarse al extranjero sin considerar la posibilidad de encontrar en ciudades del interior, como Roca, todo aquello que anhelan. Esto nos conduce a reflexionar sobre esta cita y a redescubrir valores que podrían ser considerados aspiracionales en otros lugares pero que en nuestra ciudad son ya una parte integral de la vida cotidiana.

Dice el entrevistado:

– Hoy, muchos argentinos deciden irse del país y radicarse en ciudades del exterior sin considerar ni permitirse explorar, al menos, el hecho de poder encontrar en ciudades del interior, como la nuestra, todo lo que están buscando. Ello nos hace repensar esa frase. Tal vez sea momento de resignificar valores y no incluir a toda la Argentina en la misma problemática que tiene Buenos Aires o las grandes ciudades del país. Acá es donde ciudades como Roca se distinguen porque cumplen con todo o gran parte de lo que para algunas personas puede ser algo aspiracional, pero para nosotros, los vecinos de esta linda ciudad, es lo habitual.

La alta cantidad y calidad de espacios verdes urbanos públicos y su libre acceso es una bondad que esta ciudad ofrece a todos sus habitantes, resalta el empresaro Hernán Secreto a la hora de poner a Roca bajo su lupa. Foto gentileza

– ¿Podemos pensar una “marca ciudad”?

– La “marca ciudad” es un conjunto de valores, características y estrategias para crear la identidad de una ciudad que ponga de manifiesto su diferencial y proyecte sus recursos y cualidades a públicos internos y externos. Es pensar un planeamiento estratégico que permita rediseñar la ciudad con una visión de ciudad ideal para obtener una mejor calidad de vida. Es pensar qué tipo de ciudad queremos ser. Por ejemplo: ¿una ciudad con los mejores centros de salud de la Región Patagonia Norte? ¿Una ciudad universitaria que seduzca a más jóvenes para acercase a estudiar y elevar la calidad cultural? ¿Un polo tecnológico que brinde servicios para el exterior? ¿Una ciudad de turismo de paso con alojamiento y oferta cultural para dos o tres días de visita realzando las zonas naturales y/o de producción como la “ruta del vino del alto valle”? Se podría pensar, incluso, en una “ruta de la manzana” donde disponemos de iniciativas muy bien posicionadas como la Fiesta Nacional de la Manzana.

Roca dispone de espacio suficiente para poder desarrollar, ordenadamente, la infraestructura necesaria que los habitantes necesitan para vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse, educarse, descansar, desplazarse para trabajar, hacer sus compras, garantizarse la salud física y mental, el acceso a la educación y la cultura y el esparcimiento. Hernán Secreto, CEO del Grupo PRIMA

En virtud de las definiciones, consensos y con la visión compartida entre el sector público y privado, deben alinearse las políticas, regulaciones e incentivos que permitan un desarrollo que proyecte a Roca desde el interior del país hacia el mundo y que se diferencia de las otras ciudades. Hay que recordar que una “marca ciudad” exitosa no solo beneficia la economía y el turismo sino que por sobre todas las cosas contribuye con la mejor calidad de vida de los ciudadanos y al orgullo por su comunidad.

La barda y el río Negro, una conjunción que «no deja nunca de maravillarnos a quienes vivimos acá», resalta Hernán Secreto. Foto gentileza

– ¿Qué valores y características considerás que tiene Roca para pensar en su “marca ciudad”?

Un valor característico de Roca es que “somos una ciudad de 15 minutos”, que también es un concepto nuevo en el mundo desarrollado. Sin darnos cuenta y con poco esfuerzo estamos yendo al modelo de una “ciudad de los 15 minutos” que en muchos países es parte de la agenda de las estrategias públicas en materia de diseño organizacional o planeamiento urbano.

Otro valor característico que podría hacer a la “marca ciudad de Roca” sería la vinculación o cercanía con la zona de Vaca Muerta, lo que convertiría a la ciudad en un actor esencial como ciudad de servicios para Añelo y su zona de influencia. Hernán Secreto, CEO del Grupo PRIMA

Roca tiene, además, gran potencial porque dispone de espacio suficiente para poder desarrollar, ordenadamente, la infraestructura necesaria que los habitantes necesitan para cumplir todas sus necesidades básicas como vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse, educarse, descansar, desplazarse para trabajar, la manera en que hace sus compras, la salud física y mental, el acceso a la educación y la cultura, el esparcimiento y el uso del espacio público. El nivel alcanzado por estos parámetros indica la posibilidad de una buena calidad de vida, que no está relacionada con el dinero ni el poder de consumo.

Ahora bien, esta visión transformadora de ciudad tiene que ser compartida entre el sector público y las iniciativas privadas. El resultado debe ser consecuencia de la suma de ambos esfuerzos y de una mirada compartida.

«Tener en pleno centro extensos parques verdes para la recreación nos asegura una mejor calidad de vida a todos», comparte Hernán Secreto, empresario que eligió a Roca como lugar para desarrollar su carrera profesional y armar su propia familia.

Roca tiene la virtud de ser una ciudad baja, con grandes espacios verdes, con la posibilidad de tener contacto con el agua no solo en las márgenes del río Negro en el área protegida “Paso Córdoba”. Es una ciudad que por las noches es serena. Desde un punto de vista de conectividad es una ciudad que está a 50 kms del aeropuerto de Neuquén y a gran cercanía de zonas turísticas reconocidas internacionalmente.

Creo que se puede pensar en el diseño de una ciudad multifuncional donde el ciudadano tenga todo lo que necesita para vida cotidiana; luego, si surge la necesidad de obtener algo fuera de lo común como puede ser en temas de salud la derivación a centros médicos de alta complejidad se puede planificar un viaje.

Otro valor característico que podría hacer a la “marca ciudad de Roca” sería la vinculación o cercanía con la zona de Vaca Muerta, lo que convertiría a la ciudad en un actor esencial como ciudad de servicios para Añelo y su zona de influencia, contribuyendo fuertemente a descongestionar a la ciudad de Neuquén y alrededores (sería fundamental terminar con el tramo inconcluso de la Ruta 22. Ello demora el avance de la innovación).

– ¿Cómo ves la evolución de la ciudad en los últimos años?

Los últimos años están marcados por ser períodos de alta inflación y ello complejiza la posibilidad de nuevos proyectos, tanto para las obras públicas como para las iniciativas privadas. Sin embargos se observa una evolución a nivel ciudad. En cuanto a las obras públicas hay cosas que pudieren considerarse menores como las bicisendas, que guardan relación con lo que hablamos de conectividad local, pero que ya exponen una tendencia a nivel mundial. Hay que destacar la ciclovía en la Ruta 6 que conecta la Ruta 22 y el área de Paso Córdoba. Es una obra muy valorada. Imagina si se llegara a poder continuar hacia el norte hasta la rotonda del Aeroclub, uniría toda la ciudad. El asfalto en la calle Damas Patricias es otro ejemplo de un nuevo ingreso a la ciudad. Desde el sector privado tienes grandes inversiones como el complejo de edificios y locales comerciales en la calle Sarmiento y Canalito, hay más oferta de alojamientos en hoteles y se observan más propuestas gastronómicas, solo para mencionar algunas de las iniciativas privadas. Desde ya, hay muchas más. Creo que, cuando se tiene un buen proyecto, la coyuntura no es una excusa, la visión de largo plazo debiera ser más importante.

– ¿Dónde pondrías más atención?

Es difícil porque no podría ser objetivo y hablaría en primera persona lo cual no me gusta, pero desde el punto de vista de lo que hoy me atraviesa, con dos hijos pequeños, creo que las plazas tienen mucho por mejorar y con bajo nivel de inversiones se pueden producir resultados de alto impacto en el corto plazo.Ejemplo: poner pisos de caucho, coberturas aéreas para proteger a los niños del sol, modernizar los juegos y agregar cercos para evitar que los niños se alejen hacia las calles. En todo el mundo las plazas son centros de encuentro donde el gobierno de la ciudad pone la infraestructura y educa sobre la convivencia y la limpieza. Debe haber muchas más propuestas que sin necesidad de recurrir a grandes inversiones eleven la calidad de vida de los vecinos.

– ¿Cuál es tu mirada respecto del crecimiento de la ciudad?

El crecimiento de las ciudades es el crecimiento de las personas que residen en ella. Sin personas capaces, valiosas y comprometidas no podemos generar las asociaciones que mejoran la calidad de las ciudades. Para el buen desarrollo de las ciudades, las personas o los ciudadanos debieran estar en el centro de la agenda de gobiernos municipales y provinciales. Por ello, los presupuestos en educación, salud, esparcimiento, infraestructura y conectividad, entre otros, debiesen ser lo primordial. No se trata de lo que la ciudad necesita de cada persona sino qué puede hacer la ciudad para que cada uno de los habitantes pueda prosperar social y económicamente y dentro de ese ecosistema generar bienestar y crecimiento a la comunidad logrando un círculo virtuoso. Las preguntas que se desprenden podrían ser: ¿qué políticas específicas debiéramos tener para lograr ser un motor de la innovación? ¿qué marco debiera el Estado regular para incentivar el crecimiento y la inversión privada?

Estamos en el momento adecuado para hacernos todas esas preguntas que nos permitan explorar con mayor rigor el diseño de una ciudad mucho mas linda de la que tenemos donde todos los ciudadanos nos sintamos orgullosos de donde vivimos y, en definitiva, sea nuestra “marca propia”.