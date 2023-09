La joven arquitecta Mijal Orihuela es también una de las urbanistas más relevantes que tiene Roca. Es decir, además de proyectar y dirigir obras de casas particulares la cuestión pública de cómo vivimos le importa y mucho. Siempre con sentido de colaborar y sumar.

La arquitecta y urbanista Mijal Orihuela, fans 100% de Roca: este compromiso lo vemos en sus intervenciones y observaciones permanentes sobre el espacio público de esta ciudad que hoy cumple 144 años. Foto Juan Thomes



En los últimos tiempos se sumó a la comunidad “Líderes para la arquitectura” que ha sido “una de las mejores cosas que me ha pasado en estos años”, admite.

“En este contexto fui buscando en qué me quería especializar y cómo quería ayudar a las familias, mis clientes y vecinos. Sabía que iba a ser haciendo viviendas porque esa fue siempre mi mayor pasión y en lo que más me desarrollé. Empecé con las casas del plan Procrear pero después desaparecieron. Entonces me focalicé cada vez más en hacer casas que estén conectadas con el jardín, que sean luminosas, que sean espacios saludables para vivir pero también que estén planificadas teniendo en cuenta el contexto de inflación; que se puedan hacer por etapas, tener el listado de materiales incluso un año antes de empezar a construir para poder ir ahorrando materiales”.

«La posibilidad de acceder a los espacios verdes a tan solo minutos de nuestas casas es una virtud y una cualidad extraordinaria que tenemos los vecinos de Roca», entusiasma Mijal Orihuela.



Egresó como arquitecta de la UBA y como doctora en estudios urbanos en UNGS. Trabajó también en el CONICET donde “me especialicé en estudios urbanos y en todo el proceso de transformación que ha atravesado la región por el fenómeno de Vaca Muerta. Esta es otra de mis grandes pasiones: ayudar a mejorar las ciudades”.

En ese sentido, considera que “Roca tiene muchísimos puntos fuertes. La amo porque me crié acá y volví a vivir acá. Creo que su corazón está en lo que es la naturaleza que la rodea, las bardas, el río, lo que nos queda de chacras, las alamedas, las acequias. Me parece que todo eso es lo que más riqueza le da”, opina.

Desde su espacio «Buen vivir, arquitectura y diseño» Mijal Orihuela ayuda a planificar sus casas a los clientes que se acercan con la idea de ganarle a la inflación y poder acercarse así a la casa propia. Foto Juan Thome



“Me gustaría saber dónde sienten que está su corazón, por ejemplo, los vecinos de Barrio Nuevo. Tengo una mirada más plantada desde el centro pero cuando recorro la ciudad confirmo que es mucho más de lo que muchos de nosotros realmente conocemos y usamos. También pienso que se podría mejorar muchísimo si se hicieran paseos comerciales a cielo abierto en los barrios. Por ahí hay varias cuadras llenas de comercios uno al lado de otro: si se pusiera agradable el lugar le cambiaría muchísimo la vida a esos barrios y a la ciudad en su conjunto”.

La presencia del agua en el espacio público de la ciudad pone en valor el diseño urbanístico de Roca.



“Finalmente estamos empezando a adaptarnos a los tiempos modernos con las ciclovías;hay que seguir por ese lado. Nuestro punto fuerte en relación a las otras ciudades del Alto Valle, más allá de los recursos humanos y de lo cultural y las universidades que tenemos, es la presencia de los parques. Tener tanto espacio verde tan cerca de casa con esos parques lineales increíbles como el Canal Grande, el Canalito y el Paseo del Centenario, es un verdadero golazo”.





¿Un desafío? “Que pudiéramos desarrollar un un debate a nivel local de qué tipo de ciudad queremos ser, de cómo queremos que sea nuestra economía. Encontrar la marca ciudad, que es una identidad que trasciende la estética propia de cada partido y refleja aquello que somos y que queremos ser. Si llegamos a esto vamos a poder posicionarnos competitivamente en la región y tener muchísima más potencialidad para que a todos nos vaya bien económicamente viviendo acá, en mi querida Roca”.