El conmovedor último mensaje de Ernestina Pais antes de morir

La periodista y actriz Ernestina Pais, que murió este viernes como consecuencia de un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, había dedicado sus últimas publicaciones en redes sociales a compartir el gran presente que atravesaba con la obra «El divorcio del año». En uno de sus mensajes, incluso, le agradeció a la «vida» por el momento profesional que estaba viviendo.

El último mensaje que compartió antes del accidente

Apenas tres horas antes del accidente, la conductora publicó una historia en Instagram con el afiche oficial de la comedia que protagonizaba junto a Juan Palomino.

Sobre la imagen, en la que ambos aparecen caracterizados como protagonistas de la obra, escribió una frase que, tras conocerse la noticia de su muerte, adquirió un profundo significado: «Se agregan destinos. ¡Gracias vida!».

El mensaje acompañaba el anuncio de nuevas fechas para la gira de la obra dirigida por José María Muscari, un proyecto que en los últimos meses se había convertido en el centro de su actividad artística y de sus publicaciones en redes sociales.

Una gira que la llenaba de entusiasmo

En sus perfiles digitales era habitual encontrar promociones de funciones, anuncios de nuevas presentaciones y mensajes de agradecimiento al público que acompañaba cada una de las funciones.

De hecho, la historia inmediatamente anterior también estaba dedicada a «El divorcio del año». Allí compartió la fotografía de un cartel publicitario instalado en la vía pública para promocionar la función prevista para el 8 de julio en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía.

Sobre esa publicación escribió: «Es cierto! Y te daré un gran abrazo», en respuesta a una cuenta que celebraba su llegada a esa sala. Además, etiquetó su perfil y volvió a difundir el material promocional de la gira.

Se dirigía al teatro cuando ocurrió el accidente

Según trascendió en el marco de la investigación, Ernestina Pais se dirigía presuntamente al Teatro Niní Marshall, en Tigre, para participar de una nueva función cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida.

Con casi tres décadas de trayectoria en los medios de comunicación, la periodista había encontrado en el teatro una etapa de fuerte crecimiento profesional. En los últimos años convirtió sus redes sociales en una ventana para compartir cada ensayo, cada función y cada ciudad que se sumaba a la gira, manteniendo un contacto permanente con el público que seguía de cerca su trabajo sobre los escenarios.