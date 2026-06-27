Qué dijo la autopsia de Ernestina Pais: la causa preliminar de su muerte

La periodista y conductora Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave, de acuerdo con el resultado del informe preliminar de la autopsia.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la exconductora de Mañanas Informales sufrió un fuerte impacto en la cabeza tras ser arrollada por un tren en San Isidro, luego de intentar cruzar las vías con la barrera baja.

Qué reveló la autopsia

Las mismas fuentes indicaron que, si bien el informe preliminar permitió establecer la causa de la muerte, aún resta conocer el resultado completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial. En paralelo, el cuerpo de la periodista ya fue entregado a su familia.

Cómo avanza la investigación

La causa fue caratulada como «averiguación de causales de muerte» y, hasta el momento, no existen elementos probatorios para imputar al maquinista, señalaron las fuentes judiciales consultadas por la agencia.

Además, los investigadores confirmaron que se realizó un examen toxicológico para determinar si Pais, de 54 años, conducía bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Ese estudio aún se encuentra pendiente de los resultados definitivos.