Ernestina Pais tenía el carnet inhabilitado y acumulaba 22 infracciones de tránsito

La periodista Ernestina Pais, que falleció el viernes tras un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, tenía la licencia de conducir inhabilitada y acumulaba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las multas correspondían a excesos de velocidad, aunque también registraba sanciones por circular por carriles indebidos. En total, las infracciones representaban una deuda superior a los $2 millones.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Pais murió el viernes por la noche luego de que el Honda Civic negro que conducía fuera embestido por una formación del ramal Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre, en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el automóvil habría cruzado el paso a nivel con las barreras bajas, por lo que fue impactado de lleno sobre el lateral del conductor.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la periodista había fallecido en el acto. Posteriormente, personal de Bomberos y peritos realizó las tareas correspondientes para preservar la escena y avanzar con las pericias que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

La investigación judicial y un antecedente reciente

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del accidente.

El caso reavivó además un antecedente ocurrido en marzo de este año, cuando Pais protagonizó otro episodio vial al chocar contra un vehículo estacionado. En aquella oportunidad se negó a realizarse el test de alcoholemia, no hubo personas heridas y su automóvil fue secuestrado por las autoridades. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente que hubiera consumido alcohol.