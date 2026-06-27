“El divorcio del año”: la obra en la que actuaba Ernestina Pais y donde se habría dirigido cuando murió

La actriz, periodista y conductora Ernestina Pais se dirigía presuntamente al Teatro Niní Marshall de Tigre cuando este viernes perdió la vida en un trágico accidente ferroviario. Allí tenía previsto participar de una nueva función de «El divorcio del año», la comedia que protagonizaba desde el pasado 2 de enero y que se había convertido en uno de los proyectos más importantes de su presente artístico.

El teatro, el gran proyecto de Ernestina Pais en esta etapa de su carrera

Después de varios años de combinar su labor en los medios de comunicación con diferentes propuestas artísticas, Pais encontró en el teatro un nuevo impulso profesional. Bajo la dirección de José María Muscari, la periodista recorrió distintos escenarios del país y consolidó a «El divorcio del año» como su principal actividad durante los últimos meses.

La obra reunía sobre el escenario a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés y Romina Gaetani, en una comedia que abordaba, con humor, los conflictos familiares y las situaciones que atraviesa una pareja durante un proceso de separación.

Una gira que seguía sumando funciones

Desde su incorporación al elenco, Ernestina Pais mantuvo una intensa presencia en sus redes sociales, donde compartía imágenes de los ensayos, funciones y cada nueva ciudad que se incorporaba a la gira.

En las últimas semanas, el elenco había realizado presentaciones en distintos puntos del país y ya tenía confirmadas nuevas fechas para las próximas semanas. Entre ellas sobresalía la función prevista para el 8 de julio en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía, uno de los espectáculos que la propia actriz había promocionado apenas horas antes de su fallecimiento.

Ese entusiasmo también quedó reflejado en su última publicación de Instagram, donde escribió: «Se agregan destinos. ¡Gracias vida!», junto al anuncio de nuevas funciones de la obra. El mensaje, que celebraba el crecimiento de la gira, hoy adquiere un significado profundamente conmovedor.

El accidente que terminó con su vida

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, Ernestina Pais murió este viernes luego de que el Honda Civic negro que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez.

De acuerdo con la investigación, la periodista se dirigía presuntamente al Teatro Niní Marshall para participar de una nueva función de «El divorcio del año» cuando ocurrió el accidente.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad, la toma de testimonios y las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.