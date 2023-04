Río Negro y el drama de las guardias médicas: «Se volvieron consultorios de demanda espontánea»

Desde hace un tiempo a esta parte en los servicios de salud de la región se hace dificultoso contar con médicos de guardia generalistas y en determinadas especialidades muy puntuales.

Esta situación fue analizada por Santiago Bonfiglio, director médico de Clínica Roca, quien especificó que “dentro de la medicina y lo que es el ámbito privado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las especialidades que se requieren para cubrir determinados sectores, donde las falencias más importantes pasan por la falta de profesionales”.

El tema es complejo y de difícil resolución, donde lo más probable es que hacia adelante esta falta de profesionales comience a sentirse con mayor asiduidad.

Santiago Bonfiglio, Director Médico de Clínica Roca.



Dice Santiago Bonfiglio: “Médicos clínicos o generalistas es el perfil que se busca para la cobertura de las guardias, lo real es que algunas especialidades los médicos no las eligen, es un inconveniente que según mi punto de vista puede ir agravándose”.

“Hay formación de profesionales, pero muchas veces se quedan en los grandes centros donde no se ve aún este problema de falta de médicos en algunas especialidades, pero que lo van a tener en algún momento”, explicó el director médico de Clínica Roca.

Dentro del análisis que se hace desde la institución para abordar el por qué de esta situación surge que “los médicos sienten que cada vez es más difícil trabajar en las guardias, por la presión, por el volumen de pacientes que asisten”.

Según Bonfiglio “hoy mucha gente que no puede resolver sus problemas con médicos a través de turnos programados acude a las guardias, las que se han transformado en consultorios de demanda espontánea y eso hace que se llenen”.

Nuevos horizontes



Frente a la complejidad de la situación, la evaluación que hacen los profesionales que podrían ocupar estos lugares los impulsa a buscar nuevos horizontes. “Hay un montón de trabajo no asistencial para hacer como pueden ser la gestión en obra social o las auditorías de ART, eso saca médicos de los lugares de asistencia, se genera un desvío de recurso humano”, explica Bonfiglio.

Esta realidad no está relacionada con lo económico ya que según sostiene Bonfiglio “esto no tiene que ver con una cuestión remunerativa, no es un mal ingreso el que reciben los médicos de guardia porque justamente hay mucha demanda y poca oferta de profesionales, aunque eso tampoco alcanza para cubrir los lugares vacantes”.

La competencia por el poco personal dispuesto a hacer guardias médicas también tiene otro rival de peso en una industria como la del petróleo “que también se lleva candidatos, o bien están los que eligen la parte pública, con un trabajo más acotado, con horario”.

“Pensamos en el futuro, en nuestra organización hay una estructura que se ocupa de evaluar y salir un poco del día a día, contamos con comité de docencia, comité de control de infecciones, de bioética, esas estructuras planifican, piensan hacia adelante, tratan de buscar soluciones. Pero reitero que veo con preocupación la falta de profesionales que hay actualmente y que es un problema a futuro, con el desequilibrio entre especialidades, y que las que deberían estar en la base del sistema son las menos buscadas. Los médicos que están en la base de las especialidades son los ordenadores del sistema, son el engranaje más importante para que todo funcione bien, son el 5 del equipo”, finalizó Bonfiglio.

Acceso a la salud



Otro de los aspectos que se abordó con el profesional de Clínica Roca fue el del acceso a la prestación de salud en la región. Para Bonfiglio “en el ámbito privado, con excepción de los inconvenientes que tenemos, la gente con algún tipo de cobertura tiene buena accesibilidad”.

La población en general tiene acceso a la salud, ya sea pública o privada.



Indicó que “está muy bueno que exista un sistema público además del privado, es indispensable, básicamente con este sistema está cubierto el 100% de la población, lo que no ocurre en otros países de la región”.

“Tenemos un sistema de funcionamiento distinto a otros países, en algún momento o lugar hay oportunidad de hacer el ingreso del paciente para su atención”, dijo el profesional médico.

“En el interior del país la estructura de atención del sistema es 60% privado y el 40% sector público, con una mejor accesibilidad en lo privado donde no hay que esperar tanto por un turno y que son a más corto plazo que en lo público”, dijo el director médico de Clínica Roca.

Ejemplificó que “en el ámbito privado estamos mejor que afuera porque la cobertura que tiene PAMI, por ejemplo, es muy buena, acá los pacientes se atienden en cualquiera de los sanatorios que hay sin problemas”.

Prevención y dieta saludable



“En un concepto general la salud no es la prioridad de la población, pero individualmente la gente se ocupa de su salud”, dijo Bonfiglio consultado respecto de este tema.

No obstante aclaró que “en materia de salud una cosa es la urgencia, otra la demanda espontánea como ocurre ahora en las guardias o el control periódico, que es preventivo. Este último no se hace mucho, entonces la gente salta de lo que debería ser preventivo a la demanda espontánea”.

“Los chequeos son muy recomendables para la población, más allá de la edad, la consulta virtual con el médico de cabecera es un pilar fundamental en la medicina moderna”

“El control periódico tendría que ser anual sin importar la edad de la persona, eso es prevención”, sostuvo Bonfiglio.

“Nuestro sistema está más orientado a tratar consecuencias que a prevenir, puede ser un defecto del sistema en general pero también hay que tener en cuenta que te pueden decir coma saludable, pero todos sabemos que comer saludable es caro y sabemos como está la ecuación económica en el país, el impacto es fuerte desde todo lugar”, finalizó.