El Ejército realiza prácticas de tiro en Junín de los Andes y pide evitar circular por los bosques cercanos

El Ejército Argentino informó que entre el 17 y el 19 de junio se realizarán prácticas de tiro con armas portátiles en la Plaza de Tiro de la Guarnición Ejército de Junín de los Andes. Ante esta situación, las autoridades militares solicitaron a vecinos y visitantes evitar la circulación por los bosques y sectores aledaños al predio durante el horario previsto para las actividades.

El Ejército realiza prácticas de tiro en Junín de los Andes

El comunicado fue emitido por el Grupo de Artillería de Montaña 6, que precisó que las sesiones de entrenamiento se desarrollarán todos los días entre las 8.30 y las 15 horas.

Como medida preventiva, el Ejército recomendó no transitar por los bosques de pinos ubicados detrás de la guarnición militar ni por los sectores cercanos a la Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos mientras se desarrollen las prácticas.

La restricción tiene como objetivo preservar la seguridad de quienes circulan por la zona y garantizar que las tareas de instrucción se lleven adelante sin riesgos para la población.

Desde la unidad militar solicitaron además la colaboración de la comunidad para difundir la información y respetar la señalización colocada en los accesos a las áreas restringidas.

Las autoridades recordaron que se trata de una medida preventiva habitual durante este tipo de entrenamientos y remarcaron la importancia de no ingresar a los sectores afectados hasta la finalización de las actividades programadas.

El Ejército recomendó a quienes frecuentan esos espacios por actividades recreativas, deportivas o laborales que planifiquen recorridos alternativos durante las jornadas de entrenamiento, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al desarrollo seguro de las prácticas.