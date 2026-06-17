Arrancan los narcotest en la Justicia de Neuquén: ya se realizó el primer sorteo
Hoy fueron seleccionadas cuatro personas. Tendrán 24 horas para hacerse la prueba. Es el primer Poder del Estado que pone en marcha los controles antidrogas para sus funcionarios y funcionarias.
El Poder Judicial de Neuquén realizó este miércoles el primer sorteo de jueces y funcionarios que deberán realizarse el narcotest. Las cuatro personas seleccionadas fueron notificadas y tendrán 24 horas para hacerse el control.
Es el primer área del Estado que pone en marcha el sistema y lo comunica. Hasta ahora todos los exámenes que se publicitaron fueron voluntarios y no aleatorios como indica la ley.
Hay 191 personas que trabajan en el Poder Judicial que deben realizarse este «control antidoping». Incluye al presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal general y defensora general, jueces, juezas fiscales y defensores de todos los fueros.
En abril el TSJ aprobó el protocolo que se seguirá en estos casos. Semanalmente se harán los sorteos (los días martes o miércoles) y la Asociación de Magistrados podrá intervenir como veedora. En el de hoy se usó un bolillero, pero también se puede hacer a través de un sistema informático.
Los testeos se practicarán en el área de Salud Ocupacional o en las sedes del Cuerpo Médico Forense, según la procedencia de la persona sorteada. Se le informará el resultado de inmediato.
Las sustancias que se buscan son: metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas y barbitúricos. El costo del test se descuenta de los haberes.
Del resultado depende la permanencia en el cargo, ya que en caso de que dé positivo el funcionario o la funcionaria podría recibir una sanción. Tiene derecho a una contrapueba.
En una entrevista que brindó a Diario RÍO NEGRO el año pasado, el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, confirmó que se había hecho el control. Al igual que sucedió con el gobernador Rolando Figueroa y la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, fueron análisis voluntarios.
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