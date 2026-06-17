Arrancan los narcotest en la Justicia de Neuquén: ya se realizó el primer sorteo

Figueroa y Mazieres se realizaron la prueba en 2025. La semana pasada lo hizo Reina. Hasta ahora todos los controles fueron voluntarios y no sorpresivos como dice la ley. Foto Cecilia Maletti.

El Poder Judicial de Neuquén realizó este miércoles el primer sorteo de jueces y funcionarios que deberán realizarse el narcotest. Las cuatro personas seleccionadas fueron notificadas y tendrán 24 horas para hacerse el control.

Es el primer área del Estado que pone en marcha el sistema y lo comunica. Hasta ahora todos los exámenes que se publicitaron fueron voluntarios y no aleatorios como indica la ley.

Hay 191 personas que trabajan en el Poder Judicial que deben realizarse este «control antidoping». Incluye al presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal general y defensora general, jueces, juezas fiscales y defensores de todos los fueros.

En abril el TSJ aprobó el protocolo que se seguirá en estos casos. Semanalmente se harán los sorteos (los días martes o miércoles) y la Asociación de Magistrados podrá intervenir como veedora. En el de hoy se usó un bolillero, pero también se puede hacer a través de un sistema informático.

Los testeos se practicarán en el área de Salud Ocupacional o en las sedes del Cuerpo Médico Forense, según la procedencia de la persona sorteada. Se le informará el resultado de inmediato.

Las sustancias que se buscan son: metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas y barbitúricos. El costo del test se descuenta de los haberes.

Del resultado depende la permanencia en el cargo, ya que en caso de que dé positivo el funcionario o la funcionaria podría recibir una sanción. Tiene derecho a una contrapueba.

En una entrevista que brindó a Diario RÍO NEGRO el año pasado, el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, confirmó que se había hecho el control. Al igual que sucedió con el gobernador Rolando Figueroa y la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, fueron análisis voluntarios.