Confirmado: el cuerpo hallado en el río era el de un hombre que se arrojó al agua tras un intento de robo en Neuquén

Fuentes oficiales confirmaron la identidad del hombre hallado hace unos días en el río Negro, en la zona entre la Isla Jordán de Cipolletti y la Península Hiroki.

Los primeros resultados de las pericias determinaron que los restos corresponden al sospechoso que era buscado desde mayo en Neuquén, luego de haberse arrojado al río para escapar de la Policía tras cometer un intento de robo.

Quién era el hombre que apareció muerto en el río Negro

El hombre fue identificado como Héctor Lucas Llamani, tenía 32 años de edad, era oriundo de Salta aunque residía hace tiempo en la ciudad de Neuquén.

Llamani fue visto por última vez en la intersección de las calles Carlos Consentino y Gazari Rufino. Según se precisó, la denuncia por su desaparición se realizó el lunes 25 de mayo, debido a que la madre reportó su ausencia.

Una vez que iniciaron los rastrillajes, un amigo del hombre confesó que la última vez que lo había visto fue el pasado 20 de mayo, cuando ambos participaron de un intento de robo en una camioneta en el barrio Sapere.

Según su relato, el propietario alertó la situación, lo que obligó a una rápida fuga del lugar. Durante los rastrillajes, el dueño del vehículo informó a la Policía que siguió al hombre hasta la zona del río, cuando el perseguido se desprendió de una caja con sus pertenencias y se dirigió hacia el agua.

Otro testigo que estaba pescando comentó que vio el momento en el que se sumergió, volvió a salir y después se perdió.

Las autoridades indicaron que, además de que no sabía nadar, el río contaba con mucho caudal en ese brazo en el momento de la persecución. A esto, también advirtieron las bajas temperaturas del agua.