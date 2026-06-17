«No fue un accidente»: el papá de Gaspi rompió el silencio sobre el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El doloroso impacto por la repentina muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, sumó un nuevo y polémico capítulo tras las recientes declaraciones de su familia. Su padre, Ricardo Héctor Prim, rompió el silencio y aclaró sus sospechas sobre la mecánica del trágico choque de helicópteros ocurrido durante la mañana del domingo en Río de Janeiro. En el siniestro también perdieron la vida el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.

Mientras las autoridades aeronáuticas de Brasil continúan peritando los restos de las aeronaves que explotaron y cayeron sobre la concurrida Avenida das Américas, el padre del creador de contenido se manifestó a través de sus redes sociales para despedirlo: “Gaspi, te quiero siempre”, escribió para acompañar viejas fotos de la infancia.

Asimismo, planteó sus dudas sobre la mecánica del trágico incidente: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, aseguró Prim durante una entrevista con diario Clarín.

Las teorías de conspiración en redes y la conexión con Oliver Tree

Las fuertes declaraciones del padre de Gaspi encontraron sustento en una serie de publicaciones virales que él mismo se encargó de replicar en sus redes sociales. Durante la tarde del martes, Prim compartió un posteo del influencer Michelo que llevaba por título «Oliver Tree y Gaspi: teoría incómoda tras el choque de helicópteros».

“¿Por qué murieron Oliver Tree y Gaspi? Porque se metieron con los poderosos», iniciaba el relato del material difundido. Inmediatamente después, el video planteaba una supuesta persecución contra el artista norteamericano: “Oliver Tree denunció públicamente a la élite norteamericana y renunció a su disquera para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente. Gaspi se había acoplado para amplificarlo, y momentos después, sus helicópteros chocan en un suceso misterioso y casi imposible. No afirmo conspiración: planteo una teoría incómoda sobre hechos previos, posteriores y silencios tras su deceso”.

El raid de reposteos continuó con otro video elaborado por el creador de contenido Paul Aragorn, quien catalogó directamente el suceso como un asesinato y trazó insólitos paralelismos con otras tragedias de figuras mundiales. “Kobe Bryant muere a los 44 en un accidente de helicóptero mientras le estaba haciendo un juicio a las farmacéuticas en Estados Unidos”, detallaba Aragorn en el archivo compartido por la familia.

Sobre esa misma línea argumental, el video profundizaba sobre los supuestos motivos detrás del fatal desenlace de los tripulantes: “Hace ocho semanas, Oliver Tree graba su mejor álbum en Atlantic Records. Gaspi destrabó la censura en Argentina, probablemente hizo la misión más importante del siglo XXI en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, ahí están”.

El dolor de un padre y el último gran hito de Gaspi

Más allá de darle visibilidad a las controversiales versiones sobre el origen del choque aéreo, el perfil de Ricardo Prim se llenó de recuerdos familiares destinados a homenajear a su hijo entre risas y anécdotas felices. Entre las numerosas imágenes publicadas, se destacó una fotografía de ambos divirtiéndose y haciendo muecas en el interior de la librería que es propiedad de la familia.

La tragedia conmovió de lleno a la inmensa comunidad de seguidores del youtuber, quienes inundaron las plataformas rememorando su reciente etapa de superación.

El joven venía de protagonizar un momento clave en su vida al participar de La Velada del Año 5, el exitoso evento organizado por el streamer español Ibai Llanos. Su participación representó un hito rotundo: tras un largo período de baja exposición mediática, cambió sus hábitos de raíz, se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento y logró bajar cerca de 26 kilos. Si bien perdió su combate de boxeo frente a Perxitaa, el argentino logró el reconocimiento masivo y bajó del cuadrilátero bajo una enorme ovación de todo el estadio.