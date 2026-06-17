Novedades en la tarjeta SUBE: nuevas bonificaciones para usuarios con discapacidad en junio 2026

Tarjeta SUBE por discapacidad: los beneficios de asociar el CUD al plástico y cómo afecta el nuevo saldo negativo en junio 2026.-

A partir de junio 2026, la Secretaría de Transporte de la Nación, en un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de Discapacidad, habilitó la opción de integrar los 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE.

Este desarrollo informático, que une al Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE, permite a los usuarios con discapacidad viajar con una bonificación total del 100% en líneas nacionales sin necesidad de exhibir credenciales físicas ante los choferes, unificando el derecho de accesibilidad con los nuevos topes de saldo del sistema prepago.

¿Cómo tramitar el pase libre en la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad?

El proceso de vinculación se realiza de manera virtual, a través de la plataforma del Sistema Único de Boleto Electrónico, y no cuenta con una fecha límite de caducidad. La automatización del beneficio evita fraudes por extravío de pases en papel, y agiliza los tiempos de carga en las unidades.

Para activar el descuento total del 100% en la tarjeta SUBE, los beneficiarios que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente deben seguir tres pasos obligatorios en los canales del Estado:

Validación de usuario: ingresar a la web oficial de SUBE y confirmar que el plástico físico esté registrado a nombre del titular del derecho de salud. Carga de la credencial: iniciar sesión en la cuenta personal, ingresar a la pestaña denominada “Beneficios” e introducir el número correlativo de 10 dígitos del documento médico. El sistema cruzará datos en tiempo real con la Secretaría Nacional de Discapacidad. Activación física: para que el beneficio impacte en los lectores, el usuario debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), validarla mediante la app SUBE (disponible para celulares Android 6 o superior con tecnología NFC) o solicitar la actualización directamente en las validadoras de los colectivos informando al chofer.

Certificado Único de Discapacidad: saldo negativo y topes de carga en la tarjeta SUBE durante junio 2026

De forma paralela al lanzamiento del pase digital para personas con discapacidad, la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico actualizó los parámetros financieros de las tarjetas, debido al incremento de costos en el combustible y el material rodante, fijado en la Resolución 11/2026 del Boletín Oficial.

Para el universo general de pasajeros y aquellos que complementen el uso del beneficio, los valores vigentes para este período de junio 2026 se estructuran bajo el siguiente esquema oficial:

Saldo negativo máximo : el tope de emergencia permitido en colectivos de jurisdicción nacional se ubica en $1.200 (monto equivalente a dos pasajes mínimos metropolitanos). En las líneas de trenes, el descubierto máximo es de $650 (líneas Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín) y de $480 en el Tren Urquiza.

: el tope de emergencia permitido en colectivos de jurisdicción nacional se ubica en $1.200 (monto equivalente a dos pasajes mínimos metropolitanos). En las líneas de trenes, el descubierto máximo es de $650 (líneas Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín) y de $480 en el Tren Urquiza. Saldo máximo de carga : el techo de crédito disponible para almacenar de forma simultánea en una misma tarjeta se fijó en $40.000, habilitado para receptorías físicas y aplicaciones virtuales.

: el techo de crédito disponible para almacenar de forma simultánea en una misma tarjeta se fijó en $40.000, habilitado para receptorías físicas y aplicaciones virtuales. Tarifa Social Federal: quienes no posean el beneficio por discapacidad pero pertenezcan a grupos vulnerables de ANSES (jubilados, AUH, personal doméstico) acceden a un descuento del 55% en el boleto, pagando valores diferenciales mediante el PIN SUBE gestionado en la plataforma «Mi ANSES«.

El impacto local del beneficio: la situación de la tarjeta SUBE y el CUD en Río Negro y Neuquén

La implementación de la gratuidad digitalizada en la Patagonia cuenta con particularidades geográficas, debido a la división de competencias de las líneas de colectivos. En esta primera fase lanzada en junio 2026, el descuento automático al apoyar la tarjeta rige de manera exclusiva para los servicios públicos que dependen directamente de las regulaciones de la Nación.

Para los usuarios de la región del Alto Valle y las zonas de influencia, la operatividad del sistema se aplica bajo las siguientes condiciones:

Cobertura interprovincial

El beneficio con soporte en la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) impacta de forma inmediata en las líneas que cruzan los puentes carreteros uniendo las ciudades de Cipolletti, General Roca o Allen con Neuquén Capital (como los servicios de la empresa Pehuenche o los ramales nacionales de Koko), al tratarse de transporte de jurisdicción federal.

Adhesión de los municipios