Otra sorpresa: Portugal, con un deslucido Cristiano, empató 1 a 1 con RD Congo en el debut

Pintaba para un trámite, pero la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo no estuvo a la altura de lo esperado y terminó empatando 1 a 1 con RD Congo, en el debut mundialista de ambos en el Grupo K.

El encuentro se disputó en el estadio de Houston y marcó un hito histórico para el delantero de 41 años, de muy flojo partido esta tarde, que inició su sexta participación mundialista, al igual que Lionel Messi y Guillermo «Memo» Ochoa.

El conjunto lusitano se apoderó rápidamente del balón y golpéo a los 5 minutos de iniciado el partido, con João Neves apareciendo solo por arriba y definiendo de cabeza ante Lionel Mpasi, previa asistencia de Pedro Neto.

¡JOÃO NEVES PUSO EL 1-0!



Mediante un cabezazo, el volante del PSG puso en ventaja a Portugal ante Congo a los 6 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/AZdZnZT7qU — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El domingo de los europeos, a priori uno de los candidatos, continuó durante casi todo el período inicial, con posesión de balón e insinuaciones constantes al arco defendido por Lionel Mpasi.

Pero en la parte final del PT, en el segundo minuto adicional, los africanos avisaron: Bernardo Silva perdió en tres cuartos de campo adversario, rápidamente se inició la contra y Moutoussamy remató cerca del travesaño de Costa. Un aviso de lo que vendría luego…

En la última jugada, Yoane Wissa cabeceó en soledad luego del centro de Arthur Masuaku, venció la resistencia de Diogo Costa y marcó el 1-1 de partido, ante un Portugal atónito ante el inesperado golpe.

¡LOS PASITOS DEL GOLEADOR! 🪩



🇨🇩 Wissa se lo empató a Portugal y así lo celebró junto a sus compañeros.



¡Sorprende RD Congo en Houston! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WAbeVen3zn — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

En el complemento, Portugal quiso volver a imponer condiciones, logrando rápidamente, a los 4 minutos, inquietar con Conceição (entró por Bernardo Silva), que entró solo al área y pudo ampliar la ventaja.

Pero los africanos, aprovechando las dudas de su rival, jugaron de igual a igual. Y dos minutos después, Bakambu remató con peligrosidad, aunque su remate fue bien contenido por Diogo Costa.

A los 54′ de partido, una clara posición adelantada le ahogó el grito de gol a Cancelo, que recibió de espaldas y ejecutó una hermosa media tijera, venciendo al arquero Mpasi.

La siguiente jugada de peligro sería la primera gran intervención de Cristiano Ronaldo en todo el partido. Conceicao desbordó, tocó al medio y el delantero de 41 años remató afuera.

La última clara del encuentro la tuvo Portugal, más con actitud que con fútbol y claridad, con un remate desde afuerza de Bruno Fernández que se fue cerca del palo izquierdo.

Punto de oro para RD Congo y desilusión total para Portugal, que esperaba ganar con comodidad y encaminarse en su debut en el Grupo K.