La Ciudad Judicial de Cipolletti entra en su etapa final: el STJ reactivó la obra y prevé concluirla en 2027

El recorrido de la obra contó con la presencia del presidente y autoridades del STJ, del intendente de Cipolletti y de la constructora. Foto: Flor Salto.

La Ciudad Judicial de Cipolletti volvió a ponerse en marcha. Tras la adjudicación del tramo final a la Empresa Constructora Roque Mocciola S.A., comenzaron los trabajos para completar el complejo que concentrará gran parte de los organismos judiciales de la IV Circunscripción y permitirá reducir el uso de edificios alquilados.

La nueva etapa llega después de varios años de espera y de la rescisión del contrato con la anterior contratista. Desde el Poder Judicial destacaron que esta es la tercera licitación realizada para intentar concluir el edificio. «Por primera vez ganó una empresa rionegrina de prestigio. Tenemos la convicción de que esta vez la vamos a terminar«, señaló Ricardo Apcarian, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro durante una recorrida a la obra.

El proyecto presenta un avance cercano al 70% y demandará una inversión inicial cercano a los $14.000 millones. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

Desde el Poder Judicial destacaron el acompañamiento de la Provincia para retomar una obra considerada estratégica para la ciudad. «Antes de licitar esta vez preguntamos si íbamos a tener el financiamiento para no frustrar la obra y nos dijeron que de su parte va a estar todo lo posible para que esté», señaló Apcarian.

Ciudad Judicial de Cipolletti: qué trabajos quedan por ejecutar

Aunque la estructura del edificio ya está finalizada, todavía resta completar una serie de tareas vinculadas a terminaciones, instalaciones y equipamiento para habilitar su funcionamiento. Entre los trabajos pendientes figuran revestimientos interiores y exteriores, pintura, colocación de pisos y cielorrasos, instalaciones complementarias y adecuaciones en distintos sectores del complejo.

Proyectan finalizar la obra en 2027. Foto: Flor Salto.

La obra se retomó sobre una construcción parcialmente ejecutada, por lo que durante el proceso también deberán revisarse trabajos realizados en etapas anteriores. «Seguramente va a haber cosas que corregir, otras rehacer y otras completar porque se trata de una obra que se licita a medio hacer y que lleva varios años de ejecución», explicó Apcarian.

Además, indicaron que el monto contractual podría ajustarse conforme avance la obra, en función de la evolución de los costos de la construcción y de eventuales trabajos adicionales que surjan durante la ejecución.

Los cambios incorporados al proyecto de la obra

Antes de relanzar la obra, el Poder Judicial decidió reformular parte del diseño original para adaptarlo a nuevas formas de trabajo y optimizar la utilización de los espacios.

La revisión permitió reducir áreas de circulación y sectores administrativos que hoy tienen una demanda menor debido a la digitalización de trámites y expedientes. «Logramos incluir prácticamente todo lo que estaba pensado para la segunda etapa dentro de la primera», explicaron.

Ciudad Judicial Cipolletti 70% Es el porcentaje aproximado de la obra que contempla planta baja, dos niveles superiores y un subsuelo. En total, supera los 11.000 metros cuadrados de superficie cubierta.

La segunda fase del complejo contemplaba originalmente la construcción de otro edificio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados en la parte posterior del predio. Sin embargo, su ejecución quedó postergada mientras el Poder Judicial avanza con proyectos de infraestructura en otras ciudades de la provincia.

«En función de las necesidades del Poder Judicial de construir edificios en otras ciudades cabeceras, en principio va a quedar diferida esa ejecución hasta que podamos equilibrar un poco la demanda de edificios en las otras circunscripciones«, explicó el presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Qué organismos se trasladarán a la nueva Ciudad Judicial de Cipolletti

Una vez concluido, el edificio albergará la totalidad de las dependencias judiciales que actualmente funcionan en inmuebles alquilados en Cipolletti. «Vamos a trasladar la totalidad de los organismos que están en inmuebles alquilados. Está comprendida la totalidad del fuero penal, gran parte de los organismos civiles y también el fuero laboral», detallaron.

En cambio, el fuero de Familia continuará funcionando en su ubicación actual, mientras que otras áreas como Mediación serán reubicadas en dependencias judiciales ya existentes.

Está finalizada la red troncal de energía eléctrica de la Ciudad Judicial de Cipolletti. Foto: Flor Salto.

La mudanza permitirá reducir gastos de alquiler y concentrar servicios en una infraestructura diseñada específicamente para la actividad judicial.

«Nuestra energía, nuestro esfuerzo y nuestra motivación están puestos en terminar este edificio para abandonar los costos que implica alquilar inmuebles que no fueron concebidos para el servicio de justicia», Ricardo Apcarian, presidente del STJ.

La Ciudad Judicial y el desarrollo de un nuevo corredor institucional en Cipolletti: «va a mejorar el sistema de Justicia»

Para el municipio, la Ciudad Judicial es una pieza central dentro de una planificación urbana que apunta a consolidar un corredor institucional sobre el sector de Naciones Unidas. El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, recordó que esa idea no nació con la construcción del edificio judicial, sino que forma parte de una estrategia que la ciudad viene proyectando desde hace años.

En ese sentido, señaló que todavía existen terrenos reservados para futuras dependencias provinciales y municipales, con el objetivo de descentralizar parte de la actividad administrativa y de servicios que hoy se concentra en el centro.

«Para la ciudad lo que beneficia es sacar un movimiento del centro y descomprimirlo para acá, que es un lugar con estacionamiento, un lugar cómodo», sostuvo.

La puesta en funcionamiento del complejo judicial también tendrá impacto en la circulación diaria de personas. Según explicó, permitirá trasladar una parte importante del movimiento vinculado a trámites, abogados, trabajadores judiciales y vecinos hacia un sector con mejores condiciones de accesibilidad.

El intendente consideró además que la obra «va a mejorar el servicio de justicia» porque tanto quienes concurran a realizar trámites como quienes desarrollan tareas dentro del sistema judicial contarán con mejores condiciones de funcionamiento.

En paralelo, adelantó que el municipio buscará acompañar el crecimiento del sector con obras complementarias. «Vamos a abocarnos a terminar de consolidar este corredor institucional con todos los servicios, como la iluminación y la seguridad», afirmó, y expresó su expectativa de que durante el próximo año y medio puedan avanzar otras instituciones que terminen de consolidar el perfil administrativo de la zona.