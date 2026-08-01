El fuerte temporal dejó destrozos, vuelos demorados y más de 67 mil cortes de energía en el AMBA

El fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes provocó inundaciones, caída de árboles, destrozos y un importante impacto en el suministro eléctrico y el transporte aéreo.

Fuerte temporal en el AMBA

En el momento de mayor intensidad del fenómeno, más de 67.000 usuarios quedaron sin servicio de electricidad, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta amarilla por tormentas para este sábado.

Horas antes, el organismo había elevado el nivel de advertencia a alerta naranja ante la previsión de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Las localidades más afectadas fueron La Plata, Berisso, Quilmes, Lanús y Avellaneda, aunque también se registraron anegamientos en barrios porteños como Colegiales y en zonas de Tigre, General Pacheco y Villa Lynch.

Según detalló Infobae,en Campana, la caída de árboles y postes de luz ocasionó importantes daños y bloqueó varias calles. Además, en Salto se registró el episodio más grave, con ocho techos volados por el viento, según informó el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que el pico de afectados alcanzó a 55.000 usuarios de Edesur y 12.000 de Edenor. Si bien durante la madrugada se restableció el servicio en numerosos hogares, a las 4:00 aún permanecían sin luz más de 40.000 clientes.

El temporal también provocó demoras y desvíos en vuelos de Aeroparque y Ezeiza. Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares durante las tormentas, asegurar puertas y ventanas, limpiar desagües y mantenerse informados sobre las alertas meteorológicas, ya que el SMN advirtió que podrían registrarse nuevos episodios con capacidad de generar daños durante la jornada del sábado.