El hijo de la artesana que sueña con ser general

De impecable uniforme militar y sable en bandolera, se bajó del micro que lo trajo desde Mallín Ahogado y caminó erguido hasta el puesto de su mamá, a la que abrazó y saludó con un beso. El resto de los feriantes no salía de su asombro y pronto se acercaron curiosos: “¡¿Ulises, sos vos!?”, exclamaron al reconocerlo.

“La mayoría de mis vecinos se alegraron cuando me vieron con esta vestimenta, que llama mucho la atención. Me felicitaron por estar haciendo lo que me gusta, por suerte no tuve ninguna agresión”, precisó Ulises Giovannoni (23), quien se decidió durante la secundaria a seguir la carrera en el Colegio Militar de la Nación, aún cuando su historia familiar indicaba que debía terminar de cursar en el Centro de Educación Técnica 23 y dedicarse al trabajo rural y a vivir “en contacto con la naturaleza”.

Sus padres son de aquella “camada urbana” que llegó a la zona a finales de los 70 en búsqueda “de un cambio de vida, encontrarse con uno mismo y el respeto por el entorno”. Su madre, Elsa Bonilla, es una de las artesanas con mayor tradición (31 años) en la Feria Regional de El Bolsón.

“No tengo ningún familiar cercano que sea militar –recordó Ulises–, soy el único cadete rionegrino en primer año y mi vocación viene desde muy chico, siempre sentí admiración por los desfiles. Al principio lo veía como algo lejano, pero me inscribí, rendí los exámenes psicotécnico y físico y hoy estoy cursando el primer año con régimen de internado de lunes a viernes. Los fines de semana tengo franco y la licencia de invierno, que aproveché para visitar a mi gente, además de disfrutar de El Bolsón, que ya lo extrañaba”.

Sueña con ser “el primer general de El Bolsón, más allá de los años y la dedicación que me lleve”. Acerca de su carrera graficó que “estando adentro, uno se adapta rápidamente y es progresivo. Son cuatro años de estudio y se egresa como subteniente del Ejército Argentino y con un título de grado en conducción y gestión operativa en alguna unidad del interior del país (si tengo buena calificación puedo elegirla), ojalá que sea en la Patagonia. Ahora tengo que ponerme las pilas con álgebra, que es la materia que más me cuesta”, reconoce.