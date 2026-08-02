El hundimiento del pavimento obligó a cerrar una calle en el centro de Bariloche: trabajan para repararla

Personal municipal trabaja este domingo en la reparación de la calle Palacios, en pleno centro de Bariloche.

Personal de la cuadrilla de bacheo de la Municipalidad de Bariloche trabaja este domingo para reparar un tramo de pavimento de la calle Palacios, a escasos metros de la intersección con Mitre, donde se produjo un hundimiento ayer.

El hundimiento del pavimento motivó que, el sábado alrededor de las 18, el municipio dispusiera el corte del tránsito en la calle Palacios entre Vicealmirante O’Connor y Mitre, un céntrica arteria de la ciudad donde se encuentran locales comerciales, gastronómicos, uno de los accesos a una concurrida galería y hoteles.

La Municipalidad no definió plazos para la reapertura de la circulación vehicular por esa calle que tiene sentido ascendente desde la costanera, siendo una de las vías de conexión directa desde la avenida 12 de Octubre hacia el centro.

El tránsito está interrumpido desde Palacios y Vicealmirante O’Connor en dirección a la calle Mitre.

Este domingo una máquina Bosca municipal y personal del área de Bacheo trabajaba en el levantamiento del sector dañado para una rápida intervención de la traza.

Hasta el momento se desconocen los motivos del hundimiento provocado y la existencia de alguna vertiente de agua subterránea que haya podido hacer ceder el pavimento.