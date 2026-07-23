El municipio de Bariloche inauguró una colectora y Cortés aseguró que lleva 220 cuadras de pavimento

Con la habilitación de los primeros metros de la colectora de la avenida Juan Herman, en la intersección con la rotonda que cruza con Pasaje Gutiérrez, hasta la calle Charcao, en el acceso al barrio El Frutillar, el intendente Walter Cortés sumó nuevas cuadras de pavimento con la planta municipal y acumula unas 220 cuadras, según datos municipales.

Bajo la lluvia, el intendente, junto al gobernador Alberto Weretilneck, cortó las cintas de la Colectora Sur sobre avenida Juan Marcos Herman, «una de las obras viales más importantes ejecutadas en los últimos años para San Carlos de Bariloche por el impacto que tendrá en la circulación, el ordenamiento urbano y el crecimiento de la ciudad», destacó el gobierno local.

El intendente destacó la obra como una inversión pensada para las próximas generaciones y sostuvo que cada intervención de infraestructura representa un paso hacia una ciudad más integrada. “Este pavimento seguramente ya nosotros no vamos a estar en este mundo y va a seguir estando. Esas son las obras que delineamos y hacemos para el futuro”, expresó.

Además, reafirmó que su gestión continuará priorizando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos, especialmente en los barrios, con el objetivo de brindar las mismas oportunidades y servicios a toda la comunidad. “Queremos un Bariloche integrado, donde no haya diferencias entre el Alto y el Bajo».

El gobernador elogió al jefe comunal por las obras en marcha y dijo que responde a una visión de ciudad que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado para miles de vecinos de la zona sur, destacando además la decisión de conformar un equipo municipal propio para llevar adelante este tipo de intervenciones.

Se habilitaron 500 metros de la Colectora Sur de la avenida Juan Herman. Foto: Gentileza

Los detalles de la obra que favorece la conexión en la zona Sur

La primera etapa inaugurada comprende cerca de 500 metros de nuevo pavimento de hormigón de alta resistencia H30, con una calzada de 10 metros de ancho útil, desde el ingreso al supermercado Chango Más hasta calle Charcao. Este tramo forma parte de una intervención más amplia que ya alcanza los 950 metros lineales ejecutados, extendiéndose sobre la colectora en dirección a calle Llantén.

Su ejecución demandó una importante inversión de recursos municipales, utilizando aproximadamente 840 toneladas de cemento, 2.300 toneladas de piedra y 1.900 toneladas de arena, elaboradas con materiales procesados en la planta hormigonera municipal para garantizar la máxima calidad y durabilidad del pavimento. La obra incluye además las conexiones con la traza principal de avenida Juan Herman en las intersecciones de Calfu Có y Coirón.

Además del nuevo corredor vial, el proyecto contempló trabajos de encauzamiento pluvial, construcción de cordón cuneta y demás obras complementarias destinadas a optimizar el escurrimiento del agua y acompañar el desarrollo del sector.

Anteriormente, en un acto realizado en la Municipalidad, el intendente Cortés puso cifras -por primera vez- a la cantidad de cuadras de pavimento que ejecutó su gestión y afirmó que son 220 cuadras realizadas. También repasó los proyectos en marcha como la construcción de la pileta olímpica, el proyecto para colocar la cubierta del Centro de Convenciones, la próxima habilitación de la conexión entre 9 de Julio y Brown y la incorporación de nuevos espacios deportivos en los barrios.