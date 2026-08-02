Tras el aumento anunciado en combustibles, así quedaron los precios en Neuquén y Bariloche
En algunos surtidores ya se registraron modificaciones en la nafta y el gasoil este domingo 2 de agosto 2026. Un decreto del Gobierno nacional oficializó un incremento parcial del componente impositivo.
El Gobierno de Javier Milei mediante un decreto en el Boletín Oficial que agosto 2026 llegará con un incremento parcial del componente impositivo de los precios de los combustibles. También informó que postergará hasta septiembre el remanente total de las actualizaciones correspondientes al 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 que estaban pendientes.
Así están los precios de la nafta y el gasoil este 2 de agosto en Neuquén y Bariloche.
Precios de los combustibles en Neuquén y Roca
En las estaciones de YPF de Neuquén este domingo los valores en los surtidores no tuvieron esta mañana cambios en los valores:
- Nafta Súper: $1809
- Infinia: $2058
- Infinia Diesel: $2577
En tanto, en Bariloche, sui hubo modificaciones. Los valores en los surtidores de YPF en la localidad rionegrina quedaron:
- Nafta Súper: $1823
- Infinia: $2074
- Infinia Diesel: $2527
- Diesel: $ 2198
Suba parcial del impuesto a la nafta y el gasoil
Mediante el Decreto 693/2026 que se publicó el 31 de julio, se modificó el esquema vigente de actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) -naftas y gasoil- y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos aumentos han sido diferidos en reiteradas oportunidades.
A continuación, la norma completa:
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