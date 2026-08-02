Tras el aumento anunciado en combustibles, así quedaron los precios en Neuquén y Bariloche

Un decreto subió un impuesto parcia de la nafta y el gasoil. Foto: Archivo.

El Gobierno de Javier Milei mediante un decreto en el Boletín Oficial que agosto 2026 llegará con un incremento parcial del componente impositivo de los precios de los combustibles. También informó que postergará hasta septiembre el remanente total de las actualizaciones correspondientes al 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 que estaban pendientes.

Así están los precios de la nafta y el gasoil este 2 de agosto en Neuquén y Bariloche.

Precios de los combustibles en Neuquén y Roca

En las estaciones de YPF de Neuquén este domingo los valores en los surtidores no tuvieron esta mañana cambios en los valores:

Nafta Súper: $1809

Infinia: $2058

Infinia Diesel: $2577

En tanto, en Bariloche, sui hubo modificaciones. Los valores en los surtidores de YPF en la localidad rionegrina quedaron:

Nafta Súper: $1823

Infinia: $2074

Infinia Diesel: $2527

Diesel: $ 2198

Suba parcial del impuesto a la nafta y el gasoil

Mediante el Decreto 693/2026 que se publicó el 31 de julio, se modificó el esquema vigente de actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) -naftas y gasoil- y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos aumentos han sido diferidos en reiteradas oportunidades.

A continuación, la norma completa: