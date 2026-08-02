Crisis en Ceuta: elevan a 72 los muertos, miles de devoluciones y un fuerte choque diplomático en Europa

La crisis migratoria sin precedentes que sacudió al enclave español de Ceuta comenzó a desentrañarse tras el pico de máxima tensión. Lo que se inició con falsas promesas en redes sociales que aseguraban la «apertura total» de las fronteras europeas derivó en una avalancha de más de 60.000 personas cruzando a nado y a pie en menos de 48 horas.

El balance es devastador: las autoridades confirmaron 72 muertos tras el hallazgo de nuevos cuerpos por parte de la Guardia Civil y un despliegue de devoluciones express que ya retornó a 48.300 personas a Marruecos.

El fenómeno desbordó por completo a una ciudad de apenas 84.000 habitantes y superó ampliamente la histórica crisis de 2021. La tragedia dejó al descubierto la falta de previsión logística en los límites fronterizos, el colapso del sistema de protección civil y una severa fractura política en la Unión Europea.

Las cinco claves para entender el colapso humanitario y diplomático

El análisis de la contención militar y las pericias policiales revela los factores que desencadenaron la marea humana y sus inmediatas consecuencias globales:

1. El detonante: redes y el «efecto libre paso»

Grupos organizados en Facebook y mensajería instantánea difundieron noticias falsas aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones en caliente. La desinformación masiva impulsó a miles de jóvenes y familias enteras a lanzarse al mar bordeando el espigón del Tarajal, bajo la promesa de un asilo garantizado que nunca existió.

2. Devoluciones a ritmo récord: 150 retornos por minuto

Tras horas de colapso donde los centros de menores alcanzaron un 1.600% de ocupación, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad españoles montaron un operativo de canalización inmediata. A través de un corredor terrestre y unidades de transporte dispuestas por Rabat, las autoridades ejecutaron devoluciones de hasta 150 personas por minuto, alcanzando los 48.300 retornos efectivos.

3. Advertencias ignoradas de las fuerzas de seguridad

Sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional confirmaron que venían alertando desde mediados de julio sobre un incremento en los cruces marítimos y la falta de dotación operativa. Con un Centro de Estancia Temporal diseñado para 512 plazas completamente rebasado, las advertencias de «incapacidad para garantizar el control» no recibieron respuestas a tiempo por parte del Ejecutivo central.

4. Sanciones y ruptura de Schengen dentro de la UE

La escala de la crisis provocó un fuerte temblor institucional en Europa. Italia suspendió unilateralmente el tratado de Schengen con España implementando controles portuarios y aeroportuarios a viajeros procedentes del territorio español, una medida tildada de «egoísta e ilegal» por el presidente Pedro Sánchez, quien exigió una reunión de urgencia con sus pares de la Unión Europea.

5. El trasfondo geopolítico y el silencio de Marruecos

Mientras Rabat mantuvo un relativo hermetismo institucional, medios afines a la corona marroquí reavivaron el histórico reclamo de soberanía sobre Ceuta y Melilla, calificándolas de «territorios ocupados». En el plano internacional, informes de Inteligencia de Estados Unidos renovaron el foco sobre Marruecos como su principal socio estratégico de defensa en África para 2026, añadiendo una compleja capa diplomática a la seguridad del Mediterráneo.