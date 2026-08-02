Qué pasará con el ballenato varado en Las Grutas: la decisión que tomaron las autoridades

El ballenato que quedó varado en la Séptima Bajada continúa en el mismo lugar donde lo dejó la marea y, por el momento, no será retirado, según confirmó este sábado Sebastián Ortega, representante de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

A primera hora de la mañana, Ortega recorrió el sector para constatar el estado del animal y volver a instalar el perímetro de seguridad con el objetivo de evitar que vecinos y turistas se acerquen.

Durante la jornada del viernes se analizaron distintas alternativas para retirar al cetáceo, aunque ninguna resultó viable debido a las condiciones del lugar.

Una de las opciones contemplaba utilizar maquinaria por tierra, pero fue descartada porque el equipo disponible cuenta con un balde de dimensiones reducidas, lo que impediría realizar la maniobra de manera segura.

La segunda alternativa consistía en intervenir desde el mar, colocando boyas a la altura de la cola y por encima de las aletas pectorales para darle flotabilidad y luego remolcarlo con una embarcación durante la pleamar.

El ballenato permanece varado en la Séptima Bajada, donde es monitoreado por personal de Fauna Silvestre. Foto: gentileza.

Sin embargo, el ballenato quedó atrapado entre las piedras, una situación que dificulta cualquier intento de extracción sin provocar mayores riesgos.

Esperan que la marea lo desplace de forma natural

Desde la Subsecretaría de Fauna Silvestre indicaron que la previsión es que una marea de aproximadamente ocho metros, permita desplazar al animal hacia un sector con mayor profundidad.

La expectativa es que el agua lo arrastre hasta un pozón, donde pueda continuar su proceso natural de descomposición sin necesidad de intervenir.

Las autoridades remarcaron que, pese a la complejidad del lugar donde quedó varado, la situación no representa un riesgo mayor para la población.

Mientras tanto, se mantendrá una guardia permanente en el sector, con personal que rotará durante toda la jornada para custodiar el área y brindar información a quienes se acerquen.

Recomendaciones para quienes visiten la zona

Las autoridades solicitaron a vecinos y turistas colaborar con el operativo y respetar las medidas de prevención: