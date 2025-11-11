El impresionante tornado que sorprendió en la zona de un yacimiento en el límite entre Neuquén, La Pampa y Mendoza

En medio de una jornada con alertas por tormentas en la Patagonia, se registró ayer un tornado en la zona de yacimiento Corcovo, ubicado en el límite entre Neuquén, La Pampa y Mendoza. Las impresionantes imágenes que se captaron.

Otro tornado en Neuquén en menos de una semana

Fue captado en video ayer por la tarde. «Se están dando mas de seguido», «los tornados están apareciendo por lugares insólitos», fueron algunas de las reacciones en redes sociales sobre las imágenes que mostraron como el fenómeno avanzaba por tierra en el área localizada en el límite entre las tres provincias.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicaron que hace pocos días «Neuquén fue protagonista de un evento muy particular». Mencionaron que durante las tormentas registradas el fin de semana «se formó un tornado no supercelular».

Señalaron que «suelen ser de corta duración y es muy inusual verlos por esta zona». Precisaron que ocurrió en el Yacimiento El Trapial, a 50 kilómetros de Rincón de los Sauces.

Qué es un tornado y dónde son más frecuentes en Argentina

Desde el sitio de Presidencia explicaron que un tornado es «una combinación de la fuerza del viento rotatorio que en ocasiones puede alcanzar los 500 km/h y la diferencia de presión que se generan en áreas muy localizadas».

Describieron que en la Argentina hay una mayor frecuencia entre octubre y marzo, «comprendiendo la región formada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el este de las provincias de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero».