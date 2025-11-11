Habilitaron el tránsito sobre rutas 5 y 7 en Neuquén: en la Ruta 6 hay corte parcial este martes

Por las tormentas, desde el lunes se mantuvo cortes en rutas de Neuquén. Uno de los puntos más afectados fue Rincón de los Sauces. Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comunicaron que se liberó esta mañana la circulación en las Rutas 5 y 7, y que sobre la Ruta 6 hay habilitada una sola mano. Este martes 11 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento en toda la provincia.

Tormentas: el parte de las Rutas 5,6 y 7 de Neuquén

Desde la DPV, actualizaron la situación de las rutas de Neuquén:

Empalme R7 y R5, Baden de Carranza: transitable con precaución por acumulación de agua y barro. Hay equipos operando.

R6, baden de Puesto Hernández: transitable una sola mano. por acumulación de agua y barro. Equipos operando.

R7, desde empalme R5 a empalme R40: precaución sectores con agua y barro



El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, comunicó a este medio que probablemente hacia el mediodía se liberé totalmente el tránsito sobre la Ruta 6.

Corte parcial sobre la Ruta 242 de Neuquén

La Ruta 242 opera con restricciones este 11 de noviembre. Desde Vialidad Nacional informaron que se registró un derrumbe de rocas que complicó la circulación normal de vehículos.

Detallaron que la calzada se encuentra reducida ante la presencia de «material de derrumbe». Informaron que en el sitio se encuentra trabajando personal de Vialidad para despejar la Ruta y poder reestablecer las condiciones de normal circulación.

La zona complicada se ubica en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 242 a la altura del paso internacional Pino Hachado.

Alerta por viento en Neuquén este martes

El SMN señaló que en toda la provincia de Neuquén hay una alerta por vientos. La advertencia es para este martes por la tarde.

«El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Durante el día miércoles 12, se espera una rotación de los vientos al sector oeste», describió el SMN.

En Rincón de los Sauces, una de las localidades más afectadas el domingo y el lunes por las tormentas, tendrá algunos chaparrones por la tarde y una jornada ventosa.