El incendio cerca de Lago Puelo ya afectó más de 3 mil hectáreas: el humo impide el combate aéreo

El incendio forestal en Chubut no cesa y a más de una semana de su inicio ya afectó 3 mil hectáreas. Las condiciones climáticas preocupan a los brigadistas, quienes hace un día se les dificulta el combate aéreo por el humo dispersado.

El siniestro se originó el pasado lunes por la caída de un rayo en el sitio conocido como “Loma de la Chancha”, en cercanía de Río Turbio, a pocos kilómetros del Parque Nacional Lago Puelo.

El director del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Rubén Jaramillo, confirmó este martes que el fuego se mantiene activo y que ya consumió más de 3 mil hectáreas.

Foto: Gentileza SPLIF Chubut.

“Las condiciones son todas favorables para que el incendio continúe, así que genera bastante peligro el tema de detener la gente en el lugar, pero de todas formas están desplegados”, resaltó a FM 105.5 de la Cordillera.

En este sentido, sostuvo que hasta el combate a través de medios aéreos se dificulta por la presencia del humo. En algunos sectores, la visibilidad se redujo a menos de 100 metros: “Incluso el impedimento este de poder evacuarlos de forma aérea sería totalmente imposible”.

“Lo que pedimos a la comunidad es que modifique el menú. Muchas veces uno sale a disfrutar de la naturaleza, pero estamos pidiendo que no haga uso irracional del fuego”, concluyó Jaramillo.

Foto: Gentileza SPLIF Chubut.

Un brigadista del Splif resultó lesionado

El incendio forestal ocasionado por un rayo en el paraje conocido como El Turbio, en el extremo noroeste de la provincia del Chubut, en el límite con Chile, ya lleva una semana. El problema es que se encuentra en un sector de difícil acceso que pone en riesgo a los brigadistas y, por otro lado, los medios aéreos no pueden operar debido a la cantidad de humo en el lugar y la nula visibilidad.

Unos 60 brigadistas están abocados a esa emergencia. Rubén Jaramillo, director general ejecutivo del Servicio de Manejo del Fuego en Chubut, reconoció que trasladarlos hasta el sector desde el campamento base en la escuela del paraje, demanda muchas horas.

Brigadistas cruzan el río a pie para combatir el incendio en El Turbio. Foto: Gentileza SPLIF Chubut.

«Es un sector con mucha pendiente a nivel topográfico y hay mucho material quemado viejo y viento predominante. Hay mucha caída de piedra y árboles viejos semi quemados que caen. Todo complica el trabajo», recalcó el funcionario. Por eso, agregó, «se planea avanzar con el ataque del fuego indirecto, armando una faja cortafuego«.

A unos 3 kilómetros del incendio, en línea recta, viven unos 10 pobladores de El Turbio. Jaramillo aseguró que están en permanente contacto con ellos. «Al lugar se accede navegando el lago Puelo y luego, la gente se maneja a caballo. Algunos usan cuatriciclos», describió.

El jefe del Servicio de Prevención de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) Río Negro, Orlando Báez, envió 10 brigadistas para colaborar en las tareas en Chubut durante una semana.

«Preocupa la complejidad del terreno ya que se trata de un cañadón al que no se puede ingresar. Hay sectores con muchos desprendimiento de rocas y árboles y de hecho, uno de nuestros brigadistas terminó lesionado producto de la caída del gancho de un árbol que se desprendió«, dijo al tiempo que aclaró que el combatiente se encuentra fuera de peligro.