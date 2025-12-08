Triste adiós al Refugio Motoco: un incendio devastó el ícono del trekking en El Bolsón y cierra el acceso a su sendero

El refugio Motoco fue consumido por el fuego. Foto: Splif El Bolsón.

Un incendio generó alarma en la Cordillera al destruir por completo un punto neurálgico para los amantes del trekking: el Refugio del Cerro Motoco. Ubicado en el límite sur del ANPRALE (Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido), este refugio sufrió pérdidas totales tras ser consumido por las llamas durante la madrugada. Cinco personas fueron evacuadas.

El hecho ocurre en un momento de máxima alerta por incendios en toda la región y ya impacta en la planificación turística de la alta temporada. A pesar del desastre material, la rápida y coordinada acción de los equipos de rescate logró un resultado crucial: cuatro personas que se encontraban en un camping cercano fueron puestas a salvo por la refugiera de «El Motoco».

Cronología del desastre: el llamado y el operativo binacional para frenar el incendio en El Motoco

El aviso de incendio se recibió anoche. La responsable del refugio reportó que el fuego había comenzado por un aparente desperfecto en un caño de la instalación.

Debido a que el refugio pertenece a Río Negro, pero el acceso es tradicionalmente por Lago Puelo (Chubut), se activó inmediatamente un aceitado mecanismo de respuesta interprovincial que movilizó recursos de ambos lados del paralelo:

Fuerzas de Respuesta: Partieron hacia la zona la Patrulla de Montaña , Bomberos Voluntarios de El Bolsón y Lago Puelo , y combatientes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales).

Partieron hacia la zona la , Bomberos Voluntarios de y , y combatientes del (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales). Punto de Partida: La operación de ascenso, de alta complejidad por la oscuridad y el terreno, se inició cerca de la medianoche desde la Pasarela del Río Azul .

La operación de ascenso, de alta complejidad por la oscuridad y el terreno, se inició cerca de la medianoche desde la . Rescate Clave: La primera tarea fue la evacuación de los campistas. Gracias a la pericia de los brigadistas, las cuatro personas fueron rescatadas en buenas condiciones, aunque una de ellas presentaba una dolencia menor.

La primera tarea fue la evacuación de los campistas. Gracias a la pericia de los brigadistas, las fueron rescatadas en buenas condiciones, aunque una de ellas presentaba una dolencia menor. Urgencia Local: El personal de Defensa Civil y Bomberos se mantiene apostado en la pasarela, restringiendo el acceso y la circulación de personal ajeno a la emergencia, un movimiento crucial para la seguridad de toda la Cordillera rionegrina.

Cerraron el acceso a «El Motoco» tras el grave incendio

Este incendio es un golpe duro para la oferta turística de montaña en la Comarca Andina, especialmente en temporada alta.

La Secretaría de Ambiente de Río Negro y Protección Civil confirmaron que el sendero de acceso al Refugio Motoco permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. Se pide a los turistas y residentes extremar las precauciones.

Dada la Emergencia Ígnea en la Cordillera, ante cualquier indicio de humo, llamar con urgencia a los números de emergencia: 103 (Defensa Civil) o 105 (Emergencias Ambientales).