El incendio en El Turbio está descontrolado y se trabaja en condiciones extremas: un brigadista del Splif resultó lesionado

El incendio forestal ocasionado por un rayo en el paraje conocido como El Turbio, en el extremo noroeste de la provincia del Chubut, en el límite con Chile, ya lleva una semana. Está descontrolado y quemó 600 hectáreas. El problema es que se encuentra en un sector de difícil acceso que pone en riesgo a los brigadistas y, por otro lado, los medios aéreos no pueden operar debido a la cantidad de humo en el lugar y la nula visibilidad.

Unos 60 brigadistas están abocados a esa emergencia. Rubén Jaramillo, director general ejecutivo del Servicio de Manejo del Fuego en Chubut, reconoció que trasladarlos hasta el sector desde el campamento base en la escuela del paraje, demanda muchas horas.

«Es un sector con mucha pendiente a nivel topográfico y hay mucho material quemado viejo y viento predominante. Hay mucha caída de piedra y árboles viejos semi quemados que caen. Todo complica el trabajo», recalcó el funcionario. Por eso, agregó, «se planea avanzar con el ataque del fuego indirecto, armando una faja cortafuego«.

A unos 3 kilómetros del incendio, en línea recta, viven unos 10 pobladores de El Turbio. Jaramillo aseguró que están en permanente contacto con ellos. «Al lugar se accede navegando el lago Puelo y luego, la gente se maneja a caballo. Algunos usan cuatriciclos», describió.

El jefe del Servicio de Prevención de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) Río Negro, Orlando Báez, envió 10 brigadistas para colaborar en las tareas en Chubut durante una semana. «Preocupa la complejidad del terreno ya que se trata de un cañadón al que no se puede ingresar. Hay sectores con muchos desprendimiento de rocas y árboles y de hecho, uno de nuestros brigadistas terminó lesionado producto de la caída del gancho de un árbol que se desprendió«, dijo al tiempo que aclaró que el combatiente se encuentra fuera de peligro.

«Tampoco se puede volar -acotó- porque el humo esta muy encajonado. Por eso, el avión estuvo disparando alto por una cuestión de seguridad«.

En las últimas horas, el SPLIF también debió intervenir en el incendio en el refugio Motoco, en El Bolsón, en el límite con Lago Puelo.

«Vamos a acelerar la contratación del helicóptero en Río Negro y esperamos tenerlo operativo antes de que finalice diciembre. De esta forma, tendremos más capacidad (4000 litros de agua) y puede transportar entre 12 y 18 brigadistas, según el equipamiento«, comentó Báez.

«Teniendo en cuenta la cantidad de eventos, cada vez más severos, ¿se evalúa comprar medios aéreos?», consultó este diario. «La contratación es algo nuevo. La idea es no comprar sin tener experiencia. Tenemos el antecedente de Chile, España y Canadá que cuentan con más de 60 aeronaves cada uno, entre helicópteros y aviones y aun así siguen contratando medios aéreos», respondió. Y consideró que las provincias deberán adquirir equipamiento propio aunque «no por eso dejarán de alquilar porque el Servicio Nacional solo tiene 20 aeronaves (y muchas son solo observadores). Hay muy pocos aparatos para trabajar en combate directo».

En relación a la colaboración en Chubut, Báez aseguró que se responde «en el marco del acuerdo entre las provincias. Río Negro está próximo a sumar más gente. Esto nos dará más soltura para cumplir con lo pactado. En este momento, la idea es que los brigadistas del Valle refuercen la zona cordillerana«.