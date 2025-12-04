Se complica la lucha contra el incendio en Río Turbio: la combustión vegetal no cesa en todo el perimetro

Se dificulta el control del incendio forestal cerca de Lago Puelo, en Chubut. El siniestro se originó el lunes por la caída de un rayo y desde entonces afectó matorrales y bosque nativo. La Combustión vegetal impide los trabajos contra el foco ígneo.

El operativo contra el incendio se lleva a cabo en el sitio conocido como “Loma de la Chancha”, en cercanía de Río Turbio.

Según el último parte de Sistema Provincial de Manejo del Fuego este miércoles a la noche, el incendio «continúa activo en todo su perímetro», con rápida propagación en la cabeza del foco, mientras que en la parte de la cola quema en retroceso.

En este sentido, la topografía y las condiciones del terreno dificultan el desplazamiento de los brigadistas para mantener su segurdad. A esto, se suma que la intensidad de la combustión vegetal pesado para acceder al terreno.

Por el momento, se desconoce la cantidad de hectáreas afectadas, pero sí informaron que el incendio está destruyendo principalmente matorral y bosque nativo.

Cómo trabajan contra el incendio cerca de Lago Puelo

El personal abocado al operativo realizó la construcción de fajas cortafuegos con herramientas manuales y concretó, además, la apertura de un helipunto a fin de facilitar el ingreso y egreso del lugar.

Foto: Gentileza Gobierno de Chubut.

Asimismo, dos aviones hidrantes efectuaron lanzamientos desde la cola hacia el flanco izquierdo y cabeza del incendio, mientras que el helicóptero con helibalde estuvo a cargo de transportar al equipo y hacer lanzamientos de agua sobre focos activos.

A su vez, está previsto que se refuercen las acciones con la incorporación de 16 combatientes y un helicóptero con helibalde más para facilitar traslados y concretar lanzamientos de agua. Hasta este jueves intervienen brigadistas de las bases Golondrinas, Lago Puelo y El Turbio.