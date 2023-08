El médico asesinado en Morón había trabajado en Neuquén: «Su último viaje fue inolvidable»

El brutal crimen del médico Juan Carlos Cruz (55) en el partido de Morón, en Buenos Aires, sacudió al país. La frialdad con la que un grupo de ladrones lo abordó entrando a su casa y lo asesinó de un disparo en la cabeza, quedó registrada por cámaras de seguridad y se replicó rápidamente en los medios de comunicación. Este viernes, se constató que el cirujano que vivía en el conurbano bonaerense tuvo un nutrido vínculo con Neuquén.

Marcelina Cruz, su hermana, a pesar del doloroso momento brindó un espacio a Diario RÍO NEGRO. La mujer confirmó que Juan Carlos había estado por razones laborales en Neuquén, en varias ocasiones.

«Él era docente y brindaba capacitaciones en muchas provincias, una de las últimas que recuerdo fue en Neuquén, viajó en helicóptero con especialistas en rescates», detalló Marcelina y repasó que «fueron varias veces las que fue a la patagonia, sobre todo por cursos a rescatistas de montaña».

Recordó que uno de los capacitadores con los que solía emprender viajes de trabajo, era un bombero que lamentablemente murió hace unos años «en un acto de inseguridad, como ocurrió con mi hermano».

Seminarios, foros y todo tipo de exposiciones médicas fueron parte de su extensa trayectoria docente, una actividad que según explicó Marcelina, su hermano repartía muy bien con el trabajo en los quirófanos.

Juan Carlos Cruz había viajado a la patagonia varias veces, así mostraba un arribo a Río Gallegos, Santa Cruz.

El médico asesinado en Morón había trabajado en Neuquén: el recuerdo inolvidable del último viaje

Juan Carlos estuvo en varias oportunidades en Neuquén, en lo que su hermana llamó «sus trabajitos extras».

El último viaje fue en helicóptero a mediados de marzo del 2020, donde estuvo en una capacitación con otros expertos en emergencias. Marcelina dice que «ese último viaje fue inolvidable» ya que la pandemia por coronavirus lo tomó por sorpresa en Neuquén y quedó varado en la provincia más días de los previstos.

«Tuvo que viajar en otro helicóptero varios días después, una vez iniciada la cuarentena (20 marzo) y con un permiso especial para personal sanitario», destacó.

«Juan Carlos amaba enseñar, hace pocas horas un hombre se me acercó y me dijo yo soy médico y su hermano me enseñó a suturar», contó Marcelina quien consideró que su hermano «tenía misiones y su paso por Neuquén fue una».

La pandemia fue un antes y después para el cirujano cardio-torácico, no solo porque al igual que miles de médicos debió entregarse por completo a la atención de pacientes por covid, sino porque lo imposibilitó de despedirse de su madre, que murió en plena cuarentena.

Este medio además constató que Juan Carlos Cruz fue parte de operativos para instituciones privadas, así como instruyó en situaciones vinculadas al rubro petrolero en empresas de Neuquén. En Buenos Aires era coordinador en Hospital Provincial «Dr Ramon Carrillo».

Así mostraba Juan Carlos Cruz sus viajes médicos en helicóptero.