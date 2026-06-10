El Mundial de Fútbol 2026 ya se vive en Añelo con una gran convocatoria para intercambiar figuritas

Si hay momentos que los niños y niñas recordarán con felicidad, seguramente serán aquellos que refieran a los mundiales de fútbol, y todo el merchandising con el que interactúan en ese período. En Francia 98′, por ejemplo, los «muñequitos» de los jugadores de la selección Argentina promocionados por Coca Cola, generaron identificación de la gente con el seleccionado que dirigía por aquel momento Daniel Passarella.

Los emblemáticos muñequitos de la selección; furor en la Copa del Mundo 1998. Foto: Gentileza

Tras una época de sequía de nuestro combinado nacional en las citas mundiales, toda esa pasión que nos caracteriza volvió a resurgir en el Mundial de Qatar 2022 y el álbum de figuritas, que se potenció gracias a la obtención del título del equipo argentino. Con ese viento de cola, y a días del comienzo del mayor evento deportivo del año (inicia el próximo jueves), personas de todas las edades se reunieron en la sede de la Dirección de Juventud para intercambiar figuritas, teniendo una muy buena concurrencia.

Estos encuentros comunitarios, además de Añelo, se han replicado en otras localidades cercanas como Cutral Có y Plaza Huincul, en donde se refleja la clara intención de las autoridades locales de establecer vinculos a través de lo que genera un Mundial de Fútbol. Mediante este intercambio, los más chicos pueden ir completando el famoso álbum del Grupo Panini, el cual ya es una tradición entre los amantes coleccionistas.

Foto: Gentileza

Desde el área de Juventud expresaron que, además del motivo por parte de los asistentes en completar sus álbumes, el objetivo es brindar «un espacio pensado para compartir, divertirse y fortalecer los lazos comunitarios». Debido a la buena recepción de la propuesta por parte de la población, desde la municipalidad informaron que se volverá a repetir la jornada, ya que se planea un segundo encuentro de intercambio de figuritas para el próximo sábado. La comunidad podrá acercarse a la sede, ubicada en el barrio El Mirador, de 15 a 17hs.