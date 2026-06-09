La llamativa decisión de Argelia a una semana del debut en el Mundial frente a la Selección Argentina
El equipo africano jugará su último amistoso este miércoles y tomó una drástica medida para evitar filtraciones en la previa al duelo contra la Albiceleste. Los detalles.
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio ante Argelia. En la previa a este duelo, la Albiceleste cerrará su preparación en un amistoso previo ante Islandia.
Lo mismo hará Argelia. El seleccionado africano jugará este miércoles a las 22 horas contra Bolivia y una decisión poco habitual llamó la atención: enfrentará a la Verde a puertas cerradas. El equipo dirigido por Petkovic tomó esta medida, ya que será la última prueba antes de la Copa del Mundo y no quiere dar a conocer detalles de su alineación titular al conjunto de Lionel Scaloni.
«Sin público ni televisación«, explicaron los medios argelinos que acompañan a la delegación. Según explicaron, la decisión estaría vinculada a cuestiones logísticas y de seguridad. Por otro lado, la Federación Boliviana no emitió ningún comunicado oficial por esta situación.
El probable equipo para enfrentar a Islandia
Con respecto a la victoria frente a Honduras, Scaloni realizará varias modificaciones para probar a futbolistas que se han sumado a los entrenamientos en las últimas prácticas. La gran novedad será que Lionel Messi sumará minutos ante Islandia, aunque resta confirmar si será titular o entrará desde el banco en el segundo tiempo.
El probable equipo: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi o José Manuel López. y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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