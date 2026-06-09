La llamativa decisión de Argelia a una semana del debut en el Mundial frente a la Selección Argentina

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio ante Argelia. En la previa a este duelo, la Albiceleste cerrará su preparación en un amistoso previo ante Islandia.

Lo mismo hará Argelia. El seleccionado africano jugará este miércoles a las 22 horas contra Bolivia y una decisión poco habitual llamó la atención: enfrentará a la Verde a puertas cerradas. El equipo dirigido por Petkovic tomó esta medida, ya que será la última prueba antes de la Copa del Mundo y no quiere dar a conocer detalles de su alineación titular al conjunto de Lionel Scaloni.

«Sin público ni televisación«, explicaron los medios argelinos que acompañan a la delegación. Según explicaron, la decisión estaría vinculada a cuestiones logísticas y de seguridad. Por otro lado, la Federación Boliviana no emitió ningún comunicado oficial por esta situación.

El probable equipo para enfrentar a Islandia

Con respecto a la victoria frente a Honduras, Scaloni realizará varias modificaciones para probar a futbolistas que se han sumado a los entrenamientos en las últimas prácticas. La gran novedad será que Lionel Messi sumará minutos ante Islandia, aunque resta confirmar si será titular o entrará desde el banco en el segundo tiempo.

El probable equipo: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi o José Manuel López. y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.