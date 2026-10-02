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La Ruta 50 en Neuquén

Carta de Lector

Por Carta de lector

Lic.Juan Eduardo Pinós

Dni 4558439 pinosjuan@hotmail.com

NEUQUÉN

Mi inquietud como ciudadano de la provincia de Neuquén es la siguiente. ¿Por qué está cerrada al tránsito la Ruta provincial 50 por Sañico ? Este camino estuvo abierto y mantenido hasta la década de 1980 y permitía acortar aproximadamenten 40 km. el trayecto entre Piedra del Águila y Junín de Los Andes, eludiendo la bajada del Collon cura. Actualmente está obstruida con tranqueras. Si se mejorara y mantuviera permitiría un ahorro importante de distancia que sería aprovechado en el traslado a Junín y San Martín de Los Andes.

Ante el frondoso plan vial provincial, el mejoramiento y apertura de esta ruta creo que es posible de realizar. Solamente quisiera que ese camino que varias veces transité no quede convertido en una huella olvidada.


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