El uso de drones en el agro: una herramienta que gana lugar en el Valle de Viedma

La utilización de drones en las actividades agrícolas, frutícolas y ganaderas se empieza a notar en la producción del Valle de Viedma y su importancia generó una capacitación que estuvo a cargo de profesiones de distintos organismos públicos provinciales y nacionales.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el INTA Valle Inferior y la Agencia de Desarrollo Económico, a partir del creciente interés de los productores, y permitió conocer de manera directa cómo estas herramientas pueden incorporarse a distintas tareas productivas y qué ventajas ofrecen según cada actividad.

La capacitación se realizó sobre aspectos teóricos vinculados al uso de drones para pulverización, distribución de semillas y fertilizantes, planificación de vuelos y configuración de los equipos; y con demostraciones prácticas donde se analizaron aspectos como el tamaño de gota, las dosis variables y las aplicaciones localizadas en sectores específicos de un lote.

Entre otros usos los drones permiten realizar aplicaciones de fitosanitarios, fertilizaciones y resiembras aéreas, tanto sobre cultivos implantados como en nuevas pasturas. Su utilización ofrece además una alternativa en suelos regados o con barro, donde el ingreso de maquinaria terrestre puede ser más complejo.

El Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) permite financiar la compra de drones y otras maquinarias por hasta 300 millones de pesos a través de Río Negro Fiduciaria.

Sobre las actividades el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, explicó que el interés generado por la jornada responde a una necesidad concreta del sector. «Los productores ven que esta tecnología está llegando a la región y quieren conocer cómo utilizarla y qué posibilidades tiene. Desde el Ministerio buscamos dar respuesta con capacitación y con herramientas de financiamiento que permitan incorporarla a los sistemas productivos».

Durante el encuentro se presentaron las líneas disponibles para la adquisición de este tipo de equipamiento. El Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) permite financiar drones y otras maquinarias por hasta 300 millones de pesos a través de Río Negro Fiduciaria.

La jornada permitió reunir información técnica, prácticas a campo y alternativas concretas para acceder a la tecnología. Desde el Ministerio se prevé replicar este tipo de capacitaciones en otros valles de la provincia, para que más productores puedan conocer sus aplicaciones y evaluar su incorporación según las necesidades de cada producción.