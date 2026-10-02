Peter Lamelas afirmó que Estados Unidos está comprometido con Argentina: «Apostamos al gobierno de Javier Milei»

Durante la segunda edición del Foro Argentina Andina celebrada en la provincia de Tucumán, el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, expresó de manera contundente el compromiso de su país con la gestión del presidente Javier Milei.

El diplomático remarcó que la potencia norteamericana mantiene una apuesta firme hacia el futuro institucional y económico de la Argentina. En su discurso ante representantes políticos e industriales, sostuvo que el apoyo oficial se traducirá en equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel.

Según informó el medio Noticias Argentinas, Lamelas hizo especial énfasis en las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, aseguró que si el país mantiene el rumbo actual de apertura y reformas económicas, Estados Unidos continuará brindando su respaldo estratégico en los años venideros.

El representante norteamericano señaló que el verdadero desafío de la economía argentina pasa por transformar las bases de la libertad en oportunidades concretas de inversión, trabajo e incremento de la producción. Bajo esa premisa, ubicó a las provincias del noroeste como actores centrales del esquema.

En qué consistirán los proyectos y el financiamiento estratégico

Uno de los anuncios clave de la jornada fue la ratificación del proyecto «Corredor Andes-Atlántico«, una iniciativa acordada recientemente entre ambos países. El plan busca conectar los recursos naturales del noroeste argentino con la región andina y los principales puertos sobre el océano Atlántico para su exportación al mercado global.

Para el desarrollo de esta red logística, el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Eximbank) pondrá a disposición una línea de crédito de 7.000 millones de dólares. El embajador subrayó que este financiamiento refleja la confianza técnica y financiera de Washington en el potencial productivo local.

En su intervención, Lamelas recordó el peso estratégico que posee la Argentina en materia Energética y minera. Detalló que el territorio nacional alberga hasta un 20% de las reservas mundiales de litio, sumado a gigantescos yacimientos de cobre que resultan vitales para la transición tecnológica.

En este contexto, el diplomático ponderó las herramientas legales impulsadas por la Casa Rosada, citando como ejemplo la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Señaló que este esquema ya ha movilizado propuestas por más de 120.000 millones de dólares, de los cuales una porción sustancial corresponde a los sectores minero y energético.

Peter Lamelas advirtió sobre el uso de firmas y llamó a reforzar la ciberseguridad

El discurso del embajador incluyó también advertencias de carácter geopolítico orientadas a la soberanía de las redes de comunicación e infraestructura crítica. Puntualmente, se refirió al rol de la tecnología china y cuestionó la participación de firmas como Huawei en el armado del ecosistema digital argentino.

Lamelas argumentó que las empresas estatales del país asiático están sujetas a leyes que las obligan a transferir datos al Estado y al Partido Comunista de China, lo que representaría un riesgo potencial para la privacidad y la ciberseguridad nacional. Argumentó al respecto que un mercado libre no debe interpretarse de forma ciega.

El representante diplomático pidió el trabajo de manera conjunta para consolidar el desarrollo regional y fortalecer los lazos continentales. Afirmó que el esfuerzo coordinado entre ambas naciones permitirá impulsar el crecimiento económico y fortalecer la posición de las Américas a nivel global.