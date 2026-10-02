Día 2 de la Feria del Libro 2026 en Roca: María O’Donnell, el pronóstico y la grilla completa de actividades para este viernes

Comenzó el segundo día de la Feria Municipal del Libro de General Roca edición 2026. Este viernes 2 octubre se espera un día lluvioso, pero con una agenda que invita a visitar el Predio Ferial ubicado al pie de la Ruta Nacional 22. La reconocida periodista María O’Donnell presentará su último libro «Montoneros, una historia visual» y la abogada y activista Lala Pasquinelli presentará sus obras «La estafa de la feminidad» junto con «Maternidad: ¿deseo o mandato?». Además habrá shows y puestos gastronómicos.

El predio está dividido en stands donde hay muestras de editoriales, librearías y de instituciones, dos aulas (Rither y Kaufmann) y el auditorio Jorge Luis Borges. La entrada es libre y gratuita y el predio está ubicado en la calle Tronador al 260. Este viernes la feria abrirá de 9 a 23, mientras que el sábado lo hará de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23.

La grilla completa de actividades este viernes en la Feria del Libro de Roca

La grilla completa para este viernes 2 de octubre es la siguiente:

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10 hs – Espectáculo “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz (cupo completo)

14:30 hs – Taller “Las conexiones y otros textos”, con Pablo Yoiris (cupo completo)

18 hs – Presentación de los libros “La estafa de la feminidad” y “Maternidad: ¿deseo o mandato?” de Lala Pasquinelli

20 hs – Presentación del libro “Montoneros, una historia visual”, de María O’Donnell

22 hs – Espectáculo Cosas de aves

Carpa «Juan Raúl Rithner»

10:30 hs – Taller “Rayuela de palabras”, con María de los Ángeles Alarcón (cupo completo)

14 hs – Taller “Musicoterapia para personas con discapacidad”, con Carolina Bassi (cupo completo)

16 hs – Taller “Dibujamos palabras”, con Graciela Fernández (cupo completo)

18 hs – Presentación del libro “Pinceladas patagónicas”, con Hedy Bernardini

19 hs – Presentación de los libros “Relatos II” de Santiago Iturbe y “Más allá del secreto de las lámparas” de María Victoria Vagnoni

Carpa «Paola Kaufmann»

10:30 hs – Taller “Cacharrófonos I”, con Hugo Garcés (cupo completo)

14 hs – Taller “Cacharrófonos II”, con Hugo Garcés (cupo completo)

15:30 hs – Taller “Cómo producir un audiolibro”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)

17 hs – Presentación del libro “La mamá de Simón”, de Natalia Corbould

18 hs – Presentación del libro “Y por qué no a mí”, de Estefani Gisela Salaya

19:30 hs – Taller de “Arteterapia”, con Julieta Lecot (cupo completo)

El pronóstico para este viernes en Roca: lluvia y tormenta

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anunció «lluvias aisladas» durante la mañana en la localidad y a partir de la tarde habrá «tormentas aisladas» con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40 y el 70%. Durante la tarde, las ráfagas de viento alcanzarán una velocidad de 78 kilómetros por hora. La máxima para este viernes es de 20°, mientras que la mínima será de 10°.

El discurso de la intendente María Emilia Soria en la apertura de la Feria Municipal del Libro. Foto: Juan Thomes.

La Municipalidad comunicó que hay estacionamiento gratuito sobre la calle Mercedario. El ingreso es por Viterbori. Para personas con movilidad reducida hay estacionamiento reservado. Además se puede estacionar sobre la calle Cerro Tronador, donde está habilitado solamente la margen sur.