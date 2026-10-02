Diego Leuco y Sofi Martínez, juntos otra vez: las fotos y el beso que reavivaron los rumores de reconciliación

Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a quedar en el centro de las miradas después de ser vistos juntos en un aeropuerto. Un abrazo y un beso antes de despedirse reforzaron las versiones sobre una posible segunda oportunidad para la expareja.

Los rumores de reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez sumaron un nuevo capítulo. Después de varios gestos públicos que llamaron la atención durante las últimas semanas, los periodistas fueron vistos juntos nuevamente, esta vez en un aeropuerto y antes de que él emprendiera un viaje.

Las imágenes muestran a ambos compartiendo un momento de cercanía antes de separarse. La escena cobró especial relevancia porque llega después del comentado reencuentro que protagonizaron en televisión y de otras señales que alimentaron las especulaciones sobre el presente de la relación.

Según informó Ciudad Magazine, Leuco y Martínez se despidieron con un abrazo y un beso en la boca antes de que el conductor partiera de viaje. El momento fue registrado y difundido originalmente por la cuenta de Instagram lomaspopucom, que mostró las imágenes del encuentro.

El beso de Diego Leuco y Sofi Martínez que volvió a generar rumores

La aparición conjunta rápidamente llamó la atención porque, hasta ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente que hayan retomado su relación.

Sin embargo, el beso registrado en el aeropuerto se convirtió en una nueva señal de acercamiento entre los periodistas, que terminaron su noviazgo tiempo atrás pero continuaron manteniendo un vínculo cordial.

Durante las últimas semanas, además, hubo varios episodios que despertaron sospechas entre sus seguidores.

Uno de los más comentados ocurrió cuando Sofi Martínez participó de La Peña de Morfi, ciclo conducido por Leuco junto a Carina Zampini. Allí se mostraron distendidos y cómplices frente a las cámaras, algo que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Qué había dicho Diego Leuco sobre su reencuentro con Sofi Martínez

Después de aquella aparición televisiva, Leuco se refirió a la exposición que generó el encuentro con su expareja durante una emisión de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV.

El periodista reconoció que le daba cierto “pudorcito” observar la cantidad de videos que habían comenzado a circular sobre ambos y admitió que prefería no detenerse demasiado en las repercusiones.

Sus declaraciones no incluyeron una confirmación sobre una posible reconciliación, pero tampoco frenaron las especulaciones.

Diego Leuco y Sofi Martínez: una historia que vuelve a estar bajo la lupa

Leuco y Martínez confirmaron su relación en 2022, después de varios meses de rumores. Durante su noviazgo se mostraron juntos públicamente en numerosas oportunidades, aunque posteriormente decidieron tomar caminos separados.

Tras la ruptura, ambos evitaron protagonizar enfrentamientos mediáticos y mantuvieron buenas referencias sobre el otro.

Ahora, sus recientes encuentros volvieron a instalar una pregunta: ¿Diego Leuco y Sofi Martínez se dieron una segunda oportunidad?

Por el momento, ninguno hizo un anuncio formal sobre el estado de la relación. Sin embargo, las imágenes del beso en el aeropuerto se convirtieron en la señal más contundente del acercamiento que vienen mostrando en las últimas semanas.