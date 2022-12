El olor a cloaca invadió las 174 Viviendas de Roca y para Navidad se tuvieron ir del barrio

Nuevamente los líquidos cloacales invaden a los vecinos del barrio 174 Viviendas ubicado en el este de Roca. Según los afectados, el problema apareció hace varios meses, y a pesar de que varios trabajadores de Aguas Rionegrinas (ARSA) se acercaron a destapar las cañerías, la situación se intensifica con el incremento de las temperaturas.

Tal fue el olor nauseabundo que para Navidad, varios frentistas tuvieron que abandonar temporalmente la barriada.

Una de las vecinas expresó que el problema surgió cuando pavimentaron las calles del barrio. «Ahí empezaron a desbordarse», contó mientras señaló cuáles eran las zonas más afectadas.

El olor penetra en los hogares a tal punto que los vecinos decidieron no abrir las ventanas porque no lo soportan . «Es muy cansador, no podemos abrir las ventanas, no logramos dormir porque en todo momento lo sentimos. Llega un punto en el que se hace intolerante», expresó..

Durante varios meses han reclamando por diferentes desbordes en la calle La Plata al 1800. «Nos hemos comunicado varias veces para reclamar, pero nos dicen que van a solicitar la ayuda y tardan – en varias ocasiones- hasta una semana en venir a arreglarlo«, explicó la fuente consultada quien pidió reserva de su identidad.

Otro de los vecinos consultados por este diario aclaró que el problema lleva mucho tiempo y que con el aumento de la temperatura la situación se hace intolerable. «Imagine que en esta época con 35 o 36 grados, ese olor sale a la superficie y queda impregnado en cada casa. Es insoportable la situación que nos toca vivir», contó Ángel, uno de los frentistas, quien aclaró que desde ARSA les dijeron que la responsabilidad es del municipio.

Es más, el vecino aclaró que fue tal la situación que para Navidad varios vecinos tuvieron que «emigrar» temporalmente de la barriada como consecuencia del olor nauseabundo.