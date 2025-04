El paro de esta semana: ATE suspendió, pero los universitarios no, cómo impacta en Neuquén y Río Negro

Ante la falta de respuestas de Nación, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) convocó a un nuevo paro este martes y miércoles en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias. «Hoy en día el diálogo con el gobierno nacional esta absolutamente cancelado«, afirmó la secretaria general, Silvia Brouchoud, y aseguró que el panorama es aún «más dificil» que el año pasado.

En este sentido, Brouchoud remarcó que la situación salarial es la más urgente. «El año pasado cerramos con una pérdida salarial y este 2025 arranca de una forma un poco más complicada, dado que- en lo que va del año- los gremios docentes no han sido convocado a ninguna instancia de paritaria salarial por parte del gobierno», señaló.

Paro docente en la UNCo este martes y miércoles.

Al respecto, indicó que «la última paritaria debe haber sido en mayo o junio del 2024». Luego, mencionó que hubo reuniones, pero no se llegó a un acuerdo.

Docentes universitarios repudian la falta de respuestas de Nación

La secretaria general de ADUNC reclamó que, en esta oportunidad, el gobierno nacional decidió «directamente no abrirnos las paritarias, no convocar a reuniones y no respondernos notas».

A su vez, lamentó que la pérdida del poder adquisitivo ronda «el 35%». «El panorama es más dificil que como lo arrancamos el año pasado», sostuvo.

Sueldos insuficientes en la UNCo: el reclamo docente en la Patagonia

En promedio, Brouchoud señaló que un profesor adjunto (a cargo de una cátedra, con una antigüedad de entre 12 y 13 años, 40 horas dedicada y el título retenido) «está cobrando por mes $1.400.000».

«Los salarios quedan muy lejos de lo que necesitamos cubrir, sobre todo, en la Patagonia», advirtió. En este panorama, señaló que muchos profesores «renuncian», lo que afecta también a sus colegas quienes sufren sobrecarga de tareas.

A su vez, indicó que esta situación también afecta a los estudiantes, quienes terminan teniendo «menos comisiones y menos horarios de clases».

