Incendios en Chile: ya son 19 los muertos, hay toque de queda y la Justicia investiga la intencionalidad

La zona centro-sur de Chile atraviesa una de sus crisis humanitarias más graves. El avance de las llamas en las regiones del Bío Bío y Ñuble dejó un saldo provisional de 19 personas fallecidas y más de 400 viviendas destruidas.

En diálogo con este medio, el periodista destacado en la zona de desastre, Esteban Araus, describió la crudeza del panorama: «Ayer quedó evidenciada la magnitud del fuego… las víctimas han sido encontradas por familiares luego de que pasó la noche, a luz de día, y lamentablemente ha quedado al descubierto esta situación».

Toque de queda y el factor climático: el relato desde Chile

Ante el caos, el Gobierno decretó el Estado de Catástrofe y un toque de queda nocturno (de 19:00 a 06:00) para evitar saqueos y proteger infraestructura crítica. Araus explicó que esta medida es vital debido a que «muchas personas se encuentran albergadas y se requiere el despliegue del Ejército y la Armada para resguardar casas y supermercados».

El clima sigue siendo el peor enemigo.

Se esperan temperaturas de hasta 36 grados, baja humedad y vientos intensos. Según el cronista, «esta es una combinación terrible para la propagación; el fuego con el viento ha avanzado de manera muy rápida y ha descendido hacia sectores poblados, donde se produce la destrucción».

Actualmente, el trabajo se centra en generar cortafuegos para evitar que las llamas sigan «bajando» desde los cerros hacia los núcleos urbanos.

Investigación judicial e intencionalidad por los incendios en Chile

Uno de los puntos más alarmantes es la sospecha sobre el origen del fuego. La Fiscalía de Bío Bío designó a tres fiscales exclusivos para el caso. Al respecto, Araus fue tajante: «Lo han dicho las autoridades en innumerables ocasiones: el 99,9% de los incendios tiene como origen el ser humano, ya sea por negligencia, intencionalidad o accidente».

El presidente Gabriel Boric ya inició gestiones con el gobierno electo para garantizar la continuidad de la ayuda, entendiendo que la recuperación total no será rápida. «Ya se está hablando de la reconstrucción, pero esto no se va a resolver de un momento a otro. Va a implicar muchos meses, inclusive un año», concluyó Araus, subrayando la complejidad de una transición política en medio de la emergencia.