Asesinaron a un hombre tras una pelea en un pub de Añelo: investigan el crimen y hay un demorado

Asesinaron a un hombre tras una pelea en un pub de Añelo

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto terminaron con disturbios en distintas ciudades. El hecho más grave se registró en un pub de Añelo, donde una pelea dejó una víctima fatal y un sospechoso demorado.

Mientras la Fiscalía investiga el caso para esclarecer cómo inició el conflicto y precisar la causa de muerte, trascendió que la víctima habría sido apuñalada en medio del enfrentamiento.

Investigan un crimen en Añelo: que se sabe del hecho y la persona demorada

Según la información confirmada a Diario RÍO NEGRO, la muerte ocurrió el martes cerca de las 23.30 tras un pelea en un local que se ubica en la intersección de las calles 1 y 13 de Añelo.

Todavía se desconocen los motivos que iniciaron el enfrentamiento. Sin embargo, trascendió que uno de los involucrados hirió de gravedad con un arma blanca a un hombre de unos 30 años, quien murió casi en el acto.

En el caso intervinieron la Policía de Neuquén y la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso que la autopsia se realice durante la mañana de este miércoles.

Por otra parte, también se informó que actualmente solo hay un hombre demorado como presunto sospechoso. En las próximas horas, la Fiscalía definirá si quedará detenido para una eventual formulación de cargos.