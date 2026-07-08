El Concejo Deliberante busca regularizar alojamientos turísticos en Viedma

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó en primera vuelta el proyecto de modificación de la Ordenanza 8843, que regula el funcionamiento de casas y departamentos de alquiler turístico en la ciudad y en el balneario El Cóndor.

De acuerdo a datos oficiales, actualmente existen unos mil inmuebles registrados y, con la aprobación en doble vuelta del proyecto, el Municipio espera al menos duplicar la cantidad de plazas incorporadas al sistema.

¿Qué cambios se pretenden?

Entre las principales modificaciones del proyecto enviado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo se pretende impulsar un registro voluntario de oferentes del servicio de alquileres y casas temporales con fines turísticos, y aplicar sanciones a quienes no regularicen su situación.

Casco Histórico y emblema turístico de Viedma, Río Negro.

En este sentido, la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Evelyn Rousiot, explicó que la ordenanza vigente, sancionada en diciembre de 2022, necesitaba actualizarse tras tres años de aplicación.

Entre las modificaciones propuestas, no solo se busca transparentar la situación a través de un registro fehaciente, sino también flexibilizar la inscripción para los oferentes.

En concordancia, una de las modificaciones eliminaría la obligación de informar la tarifa del alojamiento en el registro de oferentes de alquileres temporales.

«En principio se flexibilizó para atraer a los propietarios para que registren sus viviendas», señaló la concejala. Argumentando también que ese requisito quedó desactualizado ante valores que cambian constantemente por inflación, estacionalidad y las propias dinámicas de las plataformas de alquiler.

Además, se reemplazará el informe antisiniestral por certificados de gas y electricidad firmados por profesionales matriculados, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad para los turistas.

Viedma como destino turístico

El subsecretario de Turismo, Sergio Rodríguez, sostuvo que la reforma no solo regularía el sistema de alquileres temporales, sino que también permitirá fortalecer el posicionamiento turístico de Viedma.

A solo 30 kilómetros de Viedma, el primer balneario marítimo de la costa rionegrina: El Cóndor.

«Actualmente tenemos unas mil plazas registradas entre Viedma y El Cóndor y estimamos que por lo menos el doble funcionan de manera informal», indicó.

En este sentido, ambas autoridades explicaron que un mayor numero de camas registradas mejora el posicionamiento de la ciudad en el ámbito turístico y permite obtener información estadística sobre el perfil de los visitantes.

«Cuando los alojamientos están registrados tienen la obligación de informar los datos que nosotros les pidamos. Eso nos ayuda a orientar la promoción y saber de dónde vienen los turistas y qué perfil tienen», afirmó Rodríguez.