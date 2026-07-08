Alerta en la cordillera: por el temporal de lluvia y nieve cerraron dos pasos clave de Neuquén a Chile, cuál es el estado de las rutas

El temporal que golpea el sur del país escaló en las últimas horas y paralizó por completo las conexiones internacionales con Chile. Vialidad Nacional confirmó el cierre total de los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré, dejando a las provincias de Neuquén y Río Negro sin salidas terrestres habilitadas hacia el país vecino debido al impacto de la nieve, el viento blanco y las lluvias torrenciales.

La contingencia llega en el peor momento: en la previa al fin de semana, cuando el flujo de turistas, transportistas y familias que cruzan la frontera suele multiplicarse de manera exponencial. Con ambos conectores fuera de servicio, las fuerzas de seguridad ya comenzaron a desplegar operativos de contención en localidades clave como Las Lajas y Villa La Angostura para retener de forma preventiva a camiones de carga, colectivos y particulares.

Alerta en el sur: cierre intempestivo de Cardenal Samoré

El último reporte oficial, emitido a las 09:00 hs, obligó a bajar las barreras de urgencia en el Paso Internacional Cardenal Samoré. A diferencia de lo que ocurre habitualmente con las nevadas, esta vez la interrupción fue solicitada de manera preventiva por la coordinación de Chile debido a una contingencia hidráulica provocada por las lluvias torrenciales.

El escenario en el sector chileno presenta complicaciones severas:

Alerta por desborde: las intensas precipitaciones provocaron un peligroso aumento de caudal en la ruta CH-215 , específicamente a la altura del kilómetro 112.

las intensas precipitaciones provocaron un peligroso , específicamente a la altura del kilómetro 112. Zona crítica: el foco de conflicto se encuentra en el sector conocido como «El Gringo» , donde el agua amenaza la estabilidad del asfalto.

el foco de conflicto se encuentra en el sector conocido como , donde el agua amenaza la estabilidad del asfalto. Próximo informe: las autoridades viales adelantaron que emitirán un nuevo reporte de transitabilidad a las 13 para evaluar si el cauce cede y es seguro reactivar el flujo vehicular antes del inicio del fin de semana.

Viento blanco y peligro de rocas en Pino Hachado

Unas horas antes, la alta montaña ya había dejado fuera de juego al Paso Internacional Pino Hachado, cuyo cierre total se decretó a las 07:50 hs tras registrarse un clima hostil e intransitable.

Las cuadrillas operativas informaron que las condiciones en el norte neuquino son extremas:

Temporal activo: en la zona de frontera continúa nevando con fuerza bajo el azote de ráfagas de viento intenso, lo que desató el fenómeno de viento blanco.

en la zona de frontera bajo el azote de ráfagas de viento intenso, lo que desató el fenómeno de viento blanco. Riesgo de derrumbes: se detectó peligro inminente por la posible caída de piedras en el kilómetro 48 de la ruta de acceso.

se detectó peligro inminente por la de la ruta de acceso. Fauna en la calzada: el asfalto presenta acumulación de nieve y una alta concentración de animales sueltos que huyen del frío. El próximo monitoreo técnico de este sector se realizará a las 10:00.

Derrumbes en Siete Lagos y lluvias entre Bariloche y El Bolsón

La crisis vial se replica en los corredores internos de la región. La Ruta Nacional 40 se encuentra bajo el impacto de un doble frente meteorológico que combina alertas naranja por lluvias y amarillas por nevadas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ruta 40 – Siete Lagos: El tramo está transitable con extrema precaución . El temporal provocó desprendimientos de rocas, dejando material de derrumbe sobre la calzada y la banquina en las zonas de Catritre y Río Hermoso . Una motoniveladora trabaja en el lugar para despejar los obstáculos.

El tramo está . El temporal provocó desprendimientos de rocas, dejando en las zonas de y . Una motoniveladora trabaja en el lugar para despejar los obstáculos. Ruta 40 – Bariloche hacia El Bolsón: Tránsito con precaución. La calzada se encuentra mojada con sectores que acumulan agua sobre el pavimento. Además, se registran intensos bancos de niebla que reducen drásticamente la visibilidad en las zonas altas, sumado al riesgo latente de caída de piedras.

Las autoridades viales recuerdan que es obligatorio circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y evitar los adelantamientos.

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