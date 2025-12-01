El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del verano 2026: la Patagonia entre las zonas con más calor

Se acerca el verano y muchos ya planifican sus vacaciones. Y para eso, el pronóstico climático es clave para terminar de definir dónde y cuándo disfrutar del descanso. Acá un detalle del informe trimestral publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para diciembre de 2025, enero y febrero 2026.

Verano 2026: qué esperar del clima en Patagonia

El informe reúne información y estadísticas que permiten estimar probabilidades de precipitación y temperatura para el próximo trimestre.

Verano 2026: las provincias con más lluvia

Según el Servicio Meteorológico Nacional durante diciembre 2025 y enero, febrero 2026 las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja tendrán un incremento de entre 45% y 50% en las precipitaciones respecto del promedio habitual.

En tanto Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, el este de Buenos Aires, y el oeste y sur de la Patagonia se proyecta una probabilidad cercana al 40% de que las lluvias se ubiquen dentro de los valores normales.

En Corrientes, Misiones y Entre Ríos se proyecta un trimestre más seco de lo habitual, con un 55% de probabilidades de que las lluvias sean inferiores al promedio.

Por último, en el oeste de Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sector oriental patagónico, el escenario más probable —entre 40% y 45%— es que las precipitaciones se mantengan en niveles normales o por debajo de lo habitual.

En resumen para los destinos turísticos de zona de la Patagonia se proyecta entre normal y normal- inferior a la normal. Los destinos ubicados en el oeste de la Patagonia, como por ejemplo la cordillera y pueblos aledaños a Chile la proyección de probabilidad de precipitaciones es normal. Y para los destinos ubicados en la costa marítima hay una proyección normal e inferior.

Verano 2026: las zonas con más calor

Para el trimestre diciembre 2025, enero y febrero 2026 se prevé también una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales en varias regiones del país. Las zonas que tendrán esta condición son: oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe. Y también el centro y norte de la Patagonia. Allí el organismo estima entre un 50% y un 55% de probabilidad de que la temperatura media se ubique por encima del promedio histórico.

En Cuyo, el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, el sector este de la provincia de Buenos Aires y el sur patagónico el SMN proyecta entre un 45% y un 50% de probabilidad de que las temperaturas se mantengan dentro de los valores normales o incluso por encima.

Misiones, Corrientes, Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja se proyecta que predominen las probabilidades —cercanas al 40%— de que la temperatura se ubique dentro del “rango promedio” para esa época del año.